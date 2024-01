Communiqué officiel de RIBER

Commande d'une machine MBE de production

et de services et accessoires en Europe

Bezons (France), le 8 janvier 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce une commande portant notamment sur un système de production MBE 49.

La société allemande Innolume a commandé fin décembre 2023 une nouvelle machine MBE 49 pour renforcer sa capacité de production de laser à boites quantiques à base de GaAs et accompagner ainsi l’expansion de ses marchés, en particulier celui du cloud networking.

Innolume est une des rares sociétés à produire des lasers à boites quantiques ultraperformants offrant une haute fiabilité, une faible sensibilité au retour optique et un fonctionnement à haute température inégalé sur le marché.

La machine MBE 49 viendra renforcer le parc de machines RIBER exploitées par Innolume. Son acquisition s’accompagne également d’une importante commande de services et accessoires pour moderniser une machine existante afin d’accroître sa productivité avec l’intégration de nouvelles solutions proposées par RIBER.

Cette nouvelle commande confirme l’adaptation du MBE 49, l'un des systèmes de dépôt en couches minces multi-wafers les plus performants, pour le développement d'applications électroniques à base de semi-conducteurs composés.

Elle illustre également les effets des plans de relance dans l'industrie des semi-conducteurs en Europe.

Cette commande sera livrée en 2024.

À propos d'Innolume

Depuis 2005, Innolume est devenu le premier fabricant de diodes laser à base de GaAs couvrant la fenêtre spectrale 780nm-1340nm, grâce à l'innovation, la précision et la fiabilité.

En combinant la couverture des longueurs d'onde avec la technologie des puits quantiques et la conception avancée de puces, Innolume permet à ses clients de développer des applications industrielles, médicales et de communication à la pointe de la technologie. Innolume se concentre principalement sur la production de puces - la production actuelle dépasse les 5 millions de puces par an.

De nombreuses années d'expérience, un savoir-faire technique et une usine entièrement intégrée verticalement sont la clé de délais rapides dans le développement et la modification des produits - non seulement des articles standard, mais aussi des commandes personnalisées.

www.innolume.com

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER : Annie Geoffroy | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

