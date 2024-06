Commande majeure en Asie

pour un système de production MBE 49 de RIBER



Bezons (France), le 24 juin 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d’un nouveau système de production MBE 49 en Asie.





Un client industriel asiatique a récemment commandé une machine MBE 49 pour renforcer sa capacité de production de dispositifs photodiode et d’amplificateurs optiques en GaAs basés sur des lasers à points quantiques.

Les composants photoniques et radiofréquence en GaAs occupent une place croissante sur le marché de la MBE, en particulier avec le développement des applications à haut volume dans le domaine de la détection 3D, entraînant ainsi une évolution de la chaîne d'approvisionnement vers des substrats de 6 pouces.

Le système de production MBE 49 offre une compatibilité avec le processus de fabrication sur substrat de 6 pouces, tout en intégrant les cellules d'effusion optimisées, uniformes et stables, ainsi que des cellules de craquage efficaces pour la fabrication des composants photoniques et électroniques à partir d'éléments III-V. Le MBE 49 est un système entièrement automatisé qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans et bénéficie d’un contrôle sur mesure grâce au logiciel Crystal XE développé par RIBER.

Avec plus de 55 machines vendues à travers le monde, le système MBE 49 est reconnu comme l'une des plateformes de dépôt en couches minces multi-wafers les plus performantes pour le développement d'applications électroniques basées sur des semi-conducteurs composés.

Cette commande sera livrée en 2025.







À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

