Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d'équipement d'épitaxie par jets moléculaires (MBE). L'entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l'optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

