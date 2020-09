RIBER : Résultats du premier semestre 2020

Bezons, le 30 septembre 2020 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2020 et ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.



(en M€) S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires

CA Systèmes 11,6

5,6 13,9

8,6 -17 % -35 % CA Evaporateurs 0,1 1,0 -95 % CA Services et accessoires 6,0 4,3 +39 % Marge brute

en % CA 3,3

28,9 % 4,0

29,1 % -0,7 M€



Résultat opérationnel courant

en % CA (1,0)

(8,3 %) (0,5)

(3,6 %) -0,5 M€



Résultat opérationnel

en % CA (1,0)

(8,3 %) (0,5)

(3,7 %) -0,5 M€



Résultat net

en % CA (1,1)

(9,6 %) (0,4)

(2,9 %) -0,7 M€





Chiffre d’affaires

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 s’établit à 11,6 M€, en retrait de 2,3 M€ par rapport au premier semestre 2019. Le chiffre d’affaires des systèmes s’élève à 5,6 M€, en baisse de 3 M€ par rapport au premier semestre 2019 en raison du report de livraison d’une machine de production sur le troisième trimestre du fait de difficultés d’approvisionnement liées à cette crise (3 machines livrées contre 4 machines au cours du premier semestre 2019). Le marché des évaporateurs demeure atone compte tenu de l’absence actuelle d’investissements dans l’industrie des écrans OLED. Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 6 M€ et est en forte croissance (+1,7 M€) par rapport au premier semestre de l’année précédente en conformité avec le plan de développement de cette activité.

Résultats

La marge brute s’établit à 3,3 M€ au premier semestre 2020, soit 28,9 % du chiffre d’affaires, stable par rapport au premier semestre 2019 (29 %).

Les charges d’exploitation sont en baisse (-5 %) du fait principalement de la diminution des charges commerciales. Les charges administratives sont en légère augmentation (+7 %) et l’effort de R&D brut se maintient à un niveau important de 1,5 M€.

Le résultat opérationnel courant ressort à (1,0) M€, en retrait de 0,45 M€ par rapport au premier semestre 2019.

Le résultat net s’établit à (1,1) M€, contre (0,4) M€ au premier semestre 2019.

Bilan

Les capitaux propres au 30 juin 2020 s’établissent à 17,4 M€, contre 19,2 M€ au 31 décembre 2019. Cette évolution tient compte du résultat du semestre et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevée sur la prime d’émission au titre de l’exercice 2019 (0,6 M€).

La trésorerie à fin juin 2020 s’élève à 6,1 M€, contre 2,5 M€ au 30 juin 2019. Elle prend en compte l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat de 6 M€, que la Société a sollicité auprès de ses banques afin de consolider son fond de roulement et palier au report des décisions de prise de commandes (et baisse consécutive des acomptes à la commande) dû à la crise sanitaire.

Perspectives

Le carnet de commandes au 30 juin 2020 s’élève à 18,2 M€, en retrait de 36 % par rapport à celui au 30 juin 2019. Les activités systèmes sont marquées par l’attentisme des clients et affichent un carnet de commandes en baisse de 42 % à 12,5 M€, incluant 7 systèmes livrables en 2020 dont 2 de production. La Société anticipe une amélioration de ses prises de commandes machines dans le courant du dernier trimestre grâce à un important portefeuille de prospects.

Le carnet de commandes des services et accessoires s’établit à 5,7 M€ et ne tient pas compte de la commande significative de services MBE aux Etats-Unis obtenue en septembre 2020.

RIBER prévoit pour l’exercice 2020 un chiffre d'affaires annuel de l’ordre de 30 M€ par rapport à 33,5 M€ en 2019.

Les comptes semestriels consolidés résumés ont fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel a été arrêté le 29 septembre 2020 par le Directoire et le Conseil de Surveillance. Il est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.riber.com).

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

