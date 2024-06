RIBER : compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2024

du 19 juin 2024

Distribution de 0,07 € par action, mise en paiement le 28 juin

Simplification du mode de gouvernance et nomination d'un nouvel administrateur

Bezons, le 19 juin 2024 - 17h45 - RIBER, leader mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, a réuni ce jour ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle, présidée par Madame Sylviane Troadec, Présidente du Conseil de Surveillance de la Société.

Approbation des comptes de l'exercice 2023

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023.

Distribution en numéraire mise en paiement le 28 juin 2024

L'Assemblée Générale a approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2023 et la distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission à concurrence de 0,07 euro par action. Cette distribution sera détachée le 26 juin 2024 et mise en paiement le 28 juin 2024.

Approbation du changement de mode de gouvernance

Les actionnaires ont décidé le changement du mode d'administration et de direction de la société qui se traduit par le passage d'une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à une société anonyme à Conseil d'administration. Cette évolution vise à simplifier les processus de décision opérationnels et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de RIBER afin de soutenir son expansion dans un environnement de marché porteur.

Les résolutions sur la modification corrélative des statuts de la Société (intégrant par conséquent les changements inhérents à l'adoption du nouveau mode d'administration et de direction de RIBER) et sur la fixation de la rémunération des administrateurs ont également été approuvées.

Nomination des administrateurs au Conseil d'administration

L'adoption de la résolution relative au changement du mode d'administration et de direction de RIBER a mis fin de plein droit aux mandats de l'ensemble des membres du Directoire et du Conseil de surveillance.

Par conséquent, l'Assemblée Générale a décidé la nomination au nouveau conseil d'administration de 7 administrateurs pour une durée de trois exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, dont Madame Annie Geoffroy, Madame Sylviane Troadec, Monsieur Nicolas Grandjean, Monsieur Didier Cornardeau, Monsieur Bernard Raboutet et Monsieur Pierre-Yves Kielwasser.

L'Assemblée Générale a également nommé un nouvel administrateur indépendant : Monsieur Alexandre Jevakhoff. Sa nomination permettra d'enrichir les compétences du Conseil et ses réflexions dans le cadre de ses décisions.

Le Conseil d'administration est ainsi composé de 7 administrateurs et la proportion des membres indépendants du Conseil d'administration s'établit à 57 %.

Autres résolutions

L'Assemblée Générale a adopté toutes les autres résolutions qui comprenaient notamment :

Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;

Le renouvellement du mandat du cabinet KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans ;

La nomination du cabinet RSM France en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices (en remplacement du cabinet RSM Paris dont le mandat est arrivé à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale) ;

L'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société ;

L'autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la Société.





Premier Conseil d'administration - Nomination de la Présidente-directrice générale

Le premier Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale a notamment (i) adopté son règlement intérieur, (ii) décidé d'étendre les fonctions de Président du Conseil d'administration à celles de Directeur Général de la Société et (iii) désigné à l'unanimité Madame Annie Geoffroy en tant que Présidente-directrice générale.

La Société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internet de la société (www.riber.com).

Biographie du nouvel administrateur

Inspecteur général des finances honoraire, Alexandre Jevakhoff, 71 ans, est titulaire d'un diplôme d'études comptables supérieures, ancien élève de Sciences Po Paris, d'HEC et de l'ENA (Promotion Droits de l'Homme, 1979-1981).

Il débute sa carrière en 1981 à l'Inspection générale des finances Membre de la commission de contrôle financier et comptable du Commissariat à l'énergie atomique (1983-1984), il est par la suite chargé de mission à la DREE - Direction des Relations Économiques Extérieures (1985-1986). Ancien directeur adjoint du cabinet de Maurice Faure au ministère de l'Équipement et du Logement (1988-1989), il occupe de 1990 à 1992 la fonction de directeur du développement au sein du groupe TF1 et celle de secrétaire général de TF1 Entreprises. Ancien directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'Intérieur (1993-1999), il occupe par la suite le poste de directeur général du groupe Aura-Engeu (1999-2002).

Entre 2002 et 2011, il accompagne Michèle Alliot-Marie au ministère de la Défense et au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, au ministère de la Justice et de Libertés publiques et enfin au ministère des Affaires étrangères en qualité de directeur adjoint de cabinet.

En 2013, il est directeur général du Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne (GIM), principale chambre syndicale territoriale de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).

Après son départ du GIM, il revient à l'Inspection générale des finances jusqu'en août 2021. Depuis cette date, il est président d'ELENAC SAS, société de conseil et d'audit.

En 2022, il devient membre du Conseil de surveillance des Associations mutuelles Le Conservateur.

Depuis 2022, il est également senior advisor du cabinet d'avocats LLC et Associés.

Alexandre Jevakhoff est chevalier de l'ordre national du Mérite depuis 1995 et officier de la Légion d'honneur depuis 2012.

