RIBER : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021 - scrutateurs

Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021 - scrutateurs

Bezons, le 18 juin 2021 (18h00) – Dans le contexte de la crise sanitaire de la Codiv-19, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, RIBER a annoncé dans son communiqué de presse du 21 mai 2021, relatif à la convocation de l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021 et à la mise à disposition de la documentation y afférente, que les fonctions de scrutateurs seraient occupées par Monsieur Emmanuel Ichbiah et Monsieur Pierre Pinson.

Monsieur Pierre Pinson a informé la société de son impossibilité d’assister à ladite Assemblée. Le Directoire de la Société a pris acte de cette renonciation et désigné, en remplacement, Monsieur Stéphane Berterretche, Directeur financier et actionnaire de la Société, en qualité de scrutateur. Monsieur Emmanuel Ichbiah occupera la fonction de scrutateur comme initialement annoncé le 21 mai 2021.

Toutes informations complémentaires sur cette Assemblée Générale et plus particulièrement sur les modalités de vote des actionnaires sont disponibles sur le site internet de la Société www.riber.com.

