Dans le contexte de la crise sanitaire de la Codiv-19, le directoire de la société Riber a décidé de convoquer l’Assemblée générale mixte hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y assister. Les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner procuration au Président de l’Assemblée, à la société sans indication de mandataire ou encore à la personne de leur choix.



A cet effet, la société les invite à utiliser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet et disponible sur le site Internet de la société www.riber.com dans l'espace " Assemblée Générale ", et à privilégier l'envoi électronique à l'adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com.



Les actionnaires auront la possibilité de suivre en direct l'Assemblée Générale par audioconférence. Ceux souhaitant se connecter doivent impérativement justifier leur qualité d'actionnaire en fournissant une attestation d'inscription en compte et un numéro de téléphone à l'adresse suivante : invest@riber.com. Les détails de connexion leur seront transmis dans un second temps.