RIBER : recul de 10% des revenus 2020 en dépit de la croissance des services

Riber a enregistré un chiffre d’affaires 2020 de 30,2 millions d'euros, en retrait de 10%. Le chiffre d’affaires des systèmes s’élève à 18,2 millions d'euros, en baisse de 21%. En 2020, 10 systèmes MBE, dont 4 de production et 6 de recherche, ont été livrés, contre 12 systèmes en 2019, dont 7 de production et 5 de recherche. Le chiffre d’affaires des évaporateurs atteint un point bas en raison de l’absence actuelle d’investissements en équipements de production d’écrans OLED.



Le chiffre d'affaires des services et accessoires est en croissance de 24%, et atteint un niveau record de 11,7 millions d'euros, en ligne avec la stratégie de la société de développer les revenus récurrents des services et accessoires sur son parc installé de machines.





Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 s'élève à 14,4 millions, en retrait de 50 % par rapport à l'année précédente.

Il est principalement impacté par le refus de l'administration française d'accorder des licences d'exportation pour plusieurs affaires, pour un montant total de 13 millions en 2020.



Dans ce contexte, le carnet de commandes systèmes à fin décembre 2020 s'établit à 5,7 millions, incluant 2 systèmes de recherche. Une commande supplémentaire pour un système de recherche en Asie a été enregistrée début 2021.

Les activités de services et accessoires maintiennent leur dynamique commerciale avec un carnet de commandes en croissance de 26 % à 8,7 millions.



L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs " prévoit de consolider son chiffre d'affaires en 2021, notamment par la progression de son activité services et accessoires ".