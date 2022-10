Riber : A suivre aujourd'hui

Riber, acteur mondial spécialisé dans l'équipement d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), a publié ses résultats pour le premier semestre 2022. La société est encore dans le rouge puisque ses pertes nettes, part du chiffre d'affaires, s'élèvent à 1,6 million d'euros, contre 1,8 million au premier semestre 2021. Ce chiffre intègre un résultat financier de 0,6 million d'euros lié principalement à l'évolution de la parité euro/dollar US. La marge brute s'améliore (+11%) à 2,8 millions d'euros, contre 2,5 millions au premier semestre 2021.



Au cours du premier semestre 2022, les prises de nouvelles commandes se sont fortement améliorées. La société a obtenu 4 commandes de systèmes de production et 5 commandes de systèmes de recherche, tout en maintenant sa croissance dans les services et accessoires.

Le chiffre d'affaires est en léger recul de 1% à 9,2 millions d'euros, contre 9,3 millions d'euros il y a un an pour la même période.



Cette reprise a pour effet de renforcer le carnet de commandes qui s'élevait au 30 juin 2022 à 30,6 millions d'euros, en croissance de +76 % par rapport à celui au 30 juin 2021. Les commandes de systèmes (23,0 millions d'euros ; + 119%) comprennent 11 machines et les commandes de services et accessoires (7,6 millions d'euros) sont en croissance de +10%.



Il est précisé que ce carnet n'intègre pas les commandes annoncées en juillet et août 2022 pour 2 systèmes de recherche Compact 21, 1 système de production MBE6000 et 1 système de production MBE49, ainsi que l'option d'achat annoncée le 8 juin pour 4 machines de production MBE6000 dont les commandes fermes seront confirmées avec l'obtention de la licence d'exportation sur l'exercice 2023.

Dans un contexte de marché qui reste dynamique avec une forte demande pour les systèmes de la société, Riber devrait poursuivre ses prises de commandes d'ici la fin de l'exercice 2022.



Face à des chaînes d'approvisionnement contraintes, la société a diversifié sa capacité de sourcing auprès de ses partenaires fournisseurs pour résorber en particulier la pénurie de boitiers électroniques, composants indispensables au fonctionnement des systèmes MBE de la société. Les retards liés à la chaîne d'approvisionnement entraîneront probablement des reports de livraison de systèmes en 2023.



La hausse significative des coûts de l'énergie aura un impact très limitée sur l'activité de la société du fait de la faible consommation énergétique dans les processus de production de l'entreprise.



La société publiera son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2022 le 31 octobre 2022 après Bourse.