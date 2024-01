Riber est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), de sources d'évaporation et de cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles technologies de l'information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit : - systèmes MBE (53,2%) ; - composants et services (46,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (22,8%), Asie (72,4%), Amérique du Nord (4,7%) et autres (0,1%).