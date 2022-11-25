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18:22Riber : Document AMF CP. 2022DD873470
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Riber : Document AMF CP. 2022DD873466

25/11/2022 | 18:22
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2022DD873466

25 novembre 2022

FR0000075954 - DD154291

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bernard Raboutet, Membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : RIBER

LEI : 969500RQMWNOH1CFDB81

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000075954

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.6980 Euro

VOLUME : 154 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.6980 Euro

VOLUME : 154 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 novembre 2022

COMMENTAIRES :

M. et Mme Raboutet agissant de concert avec la société ISA Finances, viennent de céder pour une valeur de 261 492 € d'action

RIBER à la société ISA Finances.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Riber SA published this content on 25 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 November 2022 17:20:29 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 -0,47 M -0,48 M -
Dette nette 2022 3,75 M 3,90 M -
PER 2022 -76,8x
Rendement 2022 2,97%
Capitalisation 35,4 M 36,8 M -
VE / CA 2022 1,43x
VE / CA 2023 0,97x
Nbr Employés -
Flottant 52,7%
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Durée : Période :
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Ecart / Objectif Moyen 13,0%
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