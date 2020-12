Riber : Nomination de Monsieur Emmanuel Routier au Directoire de RIBER

Bezons, le 23 décembre 2020 – 18h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la nomination de Monsieur Emmanuel Routier au Directoire de RIBER.



Le Conseil de surveillance de RIBER s'est réuni le 18 décembre sous la présidence de Monsieur Didier CORNARDEAU. Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, il a procédé à la nomination de Monsieur Emmanuel ROUTIER comme membre du Directoire de la Société à compter du 18 décembre 2020.

Monsieur Emmanuel ROUTIER est directeur de la production de RIBER depuis juin 2020. Sa nomination permet de renforcer le Directoire de la Société. Il aura pour mission de favoriser le développement du groupe à travers l’optimisation de son organisation et l’anticipation des évolutions du marché.

À la suite de cette nomination, le Directoire de RIBER est désormais composé de trois membres : Messieurs Philippe LEY, qui en assure la présidence, Michel PICAULT1 et Emmanuel ROUTIER.

Biographie :

Monsieur Emmanuel ROUTIER, 54 ans, a commencé sa carrière chez ERCA, société spécialisée dans le domaine des machines spéciales pour l’agro-alimentaire en 1986. Après plusieurs années au sein du Service client, il rejoint l’équipe de vente comme technico-commercial en charge de l’Amérique Latine et de l’Océanie. Entre 2004 et 2009, il occupe le poste de support client/commercial dans la société IMPALSA du groupe AMCOR. Il est alors basé à San Sebastien – Espagne. En 2010, il devient directeur adjoint de la filiale de ERCA dédiée à la remise en état des machines et localisée à Barcelone. A partir de 2012, il prend la direction de l’activité service de la société ERCA qui fait partie groupe italien IMA.

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

1 Comme annoncé le 10 mars 2020, après plus de 35 ans passés au sein de la société, Monsieur Michel PICAULT a décidé de démissionner de son mandat de membre du Directoire avec prise d’effet le 31 décembre 2020.





Pièce jointe