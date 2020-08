Riber : Transfert des actions RIBER sur le marché Euronext Growth effectif le 1er septembre 2020

Transfert des actions RIBER sur le marché Euronext Growth effectif le 1er septembre 2020

Bezons, le 28 août 2020 – 9h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce que la cotation de ses actions va être transférée sur le marché d’Euronext Growth Paris le 1er septembre 2020.

La demande d’admission des actions RIBER sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par l’Euronext Listing Board le 20 août 2020.

Ce transfert, initié le 22 avril 2020, va permettre à RIBER d’être coté sur un marché plus adapté à sa taille, avec des coûts et des contraintes allégés.

RIBER continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »). Ces dispositions resteront également pleinement applicables à RIBER, notamment en matière de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur sont liées) sur les actions de la société.

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la société www.riber.com dans la rubrique « Information réglementée ».

Le code ISIN d'identification des titres RIBER reste inchangé (FR0000075954) et le mnémonique devient ALRIB. Par ailleurs, l'action RIBER reste éligible aux PEA et PEA-PME.

RIBER est accompagné par Gilbert Dupont en tant que Listing Sponsor.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

20 août 2020



·Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth



28 août 2020



Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société RIBER sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société RIBER sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information 1er septembre 2020

avant l’ouverture



Radiation des actions ordinaires de la société RIBER sur Euronext Paris

Admission des actions ordinaires de la société RIBER sur Euronext Growth Paris

Agenda

30 septembre 2020 après Bourse : résultats du premier semestre 2020

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France. La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.

ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP

www.riber.com



Contacts

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com

CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net



