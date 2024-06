Riber : démenti concernant des rumeurs infondées

Riber dément catégoriquement les allégations diffusées sur Internet et relayées sur certains forums boursiers, concernant l'existence d'un accord de coopération stratégique avec une société chinoise, ainsi que l'acquisition de systèmes MBE 8000 par cette société.



' Riber dément formellement l'ensemble de ces ' informations ' et proteste vigoureusement contre l'utilisation abusive de son nom et l'atteinte à sa réputation ' indique la direction.



' Riber rappelle qu'elle exerce son activité en parfaite conformité avec les lois et règlements applicables et que seules les informations diffusées par l'intermédiaire de son diffuseur professionnel réglementé et reprises sur son site Internet font foi ' rajoute le groupe.



Riber examine actuellement toutes les actions judiciaires possibles en réponse à la diffusion de ces fausses informations.



