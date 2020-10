Riber : et Comptek Solutions signent un partenariat commercial

Bezons et Turku, le 6 octobre 2020 – 8h00 - RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, et Comptek Solutions, précurseur dans l'ingénierie quantique de surface des semi-conducteurs composés III-V, annoncent la conclusion d'un partenariat commercial pour développer une offre technologique commune.



Créée en 2017, Comptek Solutions est une société finlandaise qui adresse le problème de l'oxydation des semi-conducteurs composés III-V avec sa nouvelle technologie KontroxTM.

Les dispositifs à base de semi-conducteurs composés III-V ont une tendance naturelle à s’oxyder instantanément lors de leur exposition à l’air, ce qui résulte en la formation d’une couche d’oxide amorphe créant de nombreux défauts qui limitent leurs performances et les rendements de fabrication. Comptek Solutions s’attaque à ce problème avec KontroxTM, un procédé de passivation innovant et breveté, qui permet le dépôt à sec et sous vide d’une fine couche d’oxyde cristallin stable qui empêche la formation d’une couche d’oxydation amorphe. Comparé aux méthodes existantes, KontroxTM permet de réduire drastiquement la densité de défauts d’interface et permet ainsi une augmentation sans précédent de l'efficacité et du rendement de fabrication des dispositifs à semi-conducteurs composés III-V.

La solution permet de fabriquer de nouvelles générations de dispositifs semiconducteurs composés toujours plus performants, plus petits et plus fiables, répondant ainsi aux besoins des nouvelles technologies telles que la 5G, la reconnaissance faciale (capteurs 3D), la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la voiture autonome.

KontroxTM établit un nouveau jalon en matière d'efficacité dans une large gamme d'applications : par exemple, il peut être utilisé pour augmenter significativement la performance des transistors à haute-mobilité électronique (P-HEMT, HBT) permettant une nouvelle génération de circuit de communication pour la 5G. KontroxTM contribue aussi au développement d’une nouvelle génération de processeurs CMOS dans lesquels la qualité de l’interface entre l’isolant de la grille et le matériaux III-V des transistors joue un rôle crucial dans le fonctionnement du CMOS. La technologie a aussi démontré sa capacité à augmenter le rendement des dispositifs optoélectroniques tel que les mini LED et MicroLED, les lasers haute puissance, les VCSEL, et les détecteurs infrarouges, pour lesquels l’efficacité, la luminosité et la durée de vie sont fortement améliorées.

Objectif du partenariat : développer une offre commune de solutions KontroxTM

L'objectif du partenariat entre RIBER et Comptek Solutions est de construire une collaboration à long terme pour assurer et accélérer le transfert de la technologie Kontrox™ auprès des industriels en fournissant des équipements sous ultra-vide personnalisés et hautement performants, ainsi que des services de très haute qualité en matière d'assistance technique et de gestion du cycle de vie.

En outre, cette collaboration doit permettre de personnaliser et d’optimiser les spécifications des équipements pour déployer la technologie Kontrox™ en fonction des besoins des utilisateurs. Cela améliorera l'industrialisation de la technologie avec un contrôle de processus développé spécifiquement pour Kontrox™.

Ce partenariat commercial permettra d’élargir et augmenter les opportunités de marché des deux entreprises en combinant leurs solutions technologiques et en optimisant les délais de livraison.

Pour RIBER, ce partenariat permet de promouvoir et de développer son expertise, tout en diversifiant sa gamme de produits avec une solution technologique innovante et révolutionnaire.

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

A propos de COMPTEK SOLUTIONS

Comptek Solutions est un précurseur de l'ingénierie quantique de surface des semi-conducteurs composés III-V. Notre technologie innovante KontroxTM offre jusqu'à 98% de réduction de la densité d'état des défauts d'interface par rapport aux méthodes existantes, ce qui se traduit par une augmentation sans précédent de l'efficacité et une augmentation significative du rendement de fabrication des dispositifs.

Comptek Solutions détient actuellement 2 familles de brevets enregistrées et trois autres sont en cours d'examen.

www.comptek-solutions.com

