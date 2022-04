Riber : forte croissance des résultats annuels 2021

Le résultat net de Riber s’établit à 1,5 million d'euros, contre 0,3 million en 2020. Le résultat opérationnel ressort à 1,3 million, soit une progression de 83 %. La marge brute s’établit à 11,1 millions, soit 35,4 % du chiffre d’affaires, en augmentation de +5,3 points par rapport à 2020 (30,1 %) du fait de l’évolution favorable du mix-produit et de l’augmentation de la valeur des systèmes vendus. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 s'établit à 31,2 millions, en croissance de 3 %.



Les ventes de systèmes MBE sont en retrait de 4 % compte tenu des refus de licences d'exportation par l'Administration française pour un montant total de 9 millions d'euros en 2021, et atteignent 17,4 millions d'euros pour 8 machines livrées contre 10 en 2020. Les ventes de services et accessoires maintiennent leur forte croissance (+15 %) pour s'élever à 13,8 millions d'euros, soit 44,2 % du chiffre d'affaires total de la société en 2021.



Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 progresse de 3 % à 14,8 millions d'euros et inclut 3 commandes de systèmes MBE (7,9 millions d'euros), dont 1 de production, et des commandes solides de services et accessoires (6,9 millions d'euros).



Ce carnet ne tient pas compte des 6 commandes supplémentaires de systèmes (5 de recherche et 1 de production) annoncées au cours du premier trimestre 2022, pour un montant total d'environ 9 millions d'euros.



Compte tenu de ces éléments, Riber prévoit pour 2022 une croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité par rapport à 2021.



La société devrait par ailleurs poursuivre ses prises de commandes dans le courant du second trimestre 2022 grâce à un pipeline de prospects important.



Témoignant de sa confiance dans l'avenir de la société, le directoire proposera aux actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 21 juin 2022, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission, à concurrence de 0,05 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 4 juillet 2022.