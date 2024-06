Ricardo plc est une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie. La société opère à travers cinq segments : Énergie et environnement (EE), Rail, Automobile et industrie (A&I), Défense et Produits de performance (PP). Le segment EE fournit des services de conseil en environnement à des clients du monde entier. Le secteur ferroviaire est une unité de conseil qui fournit des conseils techniques et des services d'ingénierie, ainsi que des services d'assurance accrédités. Le secteur A&I fournit des services d'ingénierie, de conseil stratégique, de conception, de développement et d'essai, axés sur les systèmes hybrides et électriques, l'électrification, les moteurs, la chaîne cinématique et les transmissions, les essais et l'ingénierie des véhicules. Le segment Défense fournit des services d'ingénierie, des logiciels et des produits aux clients du marché de la défense aux États-Unis. Le segment PP fabrique, assemble et développe des composants de niche, des prototypes et des produits complexes.