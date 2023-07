(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Hamak Gold Ltd - société d'exploration et de développement minier opérant au Libéria - Lève 350 000 GBP par l'émission de 4 millions d'actions nouvelles au prix de 8,75 pence chacune. Elle déclare avoir l'intention d'utiliser le produit net de la souscription pour financer la prochaine phase de forage sur sa licence Nimba au Libéria et pour son fonds de roulement général. Elle ajoute qu'elle a conclu un contrat avec Cestos Drilling pour entreprendre la prochaine phase de forage, qui devrait totaliser 1 000 mètres de carottage. Cestos Drilling est l'entreprise de forage qui a entrepris le premier programme de forage réussi pour Hamak Gold.

----------

Ricardo PLC - Société de conseil en environnement et ingénierie basée dans le West Sussex, Angleterre - confirme que Judith Cottrell a rejoint la société et le conseil d'administration avec effet au 1er juillet. À partir de la fin septembre, Judith Cottrell deviendra directrice financière de la société. Elle était auparavant directrice financière de la société de services professionnels RPS Group PLC, qui a été rachetée par Tetra Tech UK Holdings Ltd en janvier. Elle remplace Ian Gibson, qui quittera son poste de directeur financier et le conseil d'administration à la fin du mois de septembre. Il restera dans l'entreprise pendant une période de transition.

----------

Corcel PLC - Société d'exploitation minière et de développement de ressources minérales axée sur l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Canada - Confirme que, suite à la levée de fonds annoncée le 28 mars, elle a reçu 600 000 GBP en espèces à ce jour, et a maintenant reçu la preuve de fonds pour la dernière tranche de 455 515 GBP de ce placement. Elle attend maintenant que les fonds soient reçus au Royaume-Uni, ce qui ne saurait tarder. Suite à la levée de fonds annoncée le 24 mai, Corcel a également reçu 146 175 GBP en espèces à ce jour, et a reçu une preuve d'envoi de fonds pour la souscription de 80 783 GBP actuellement due, et attend maintenant de recevoir les fonds au Royaume-Uni, ce qui est également prévu de manière imminente.

----------

Compagnie de Saint-Gobain SA - Entreprise française de matériaux de construction - Signe un accord contraignant pour la vente de COVIPOR, son activité de transformation du verre au Portugal, à PNI Portugal & Permanente SA. COVIPOR a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2022, avec deux sites industriels dans la région de Porto employant environ 100 personnes. La clôture de cette transaction est soumise à l'autorisation de l'autorité antitrust portugaise et devrait intervenir au troisième trimestre 2023.

----------

Braemar PLC - courtier maritime et conseiller en investissements maritimes basé à Londres - déclare que la cotation de ses actions sur le segment premium de la liste officielle et la négociation de ses actions ordinaires sur le marché principal de la Bourse de Londres ont été suspendues à compter d'aujourd'hui. Elle ajoute qu'elle fournira en temps utile des informations supplémentaires sur le calendrier prévu pour la publication de son rapport financier annuel pour l'année qui s'est achevée le 28 février.

----------

ACG Acquisition Co Ltd - Société d'acquisition spécialisée cherchant à bénéficier des conditions de prix favorables pour les métaux de la nouvelle économie et d'autres matériaux miniers - Annonce une offre publique d'actions ordinaires de classe A à 10,00 USD aux investisseurs particuliers par l'intermédiaire de PrimaryBid. L'offre s'inscrit dans le cadre d'un placement d'actions visant à lever jusqu'à 301 millions USD, afin de financer une partie de l'acquisition de la mine de sulfure de nickel d'Atlantic Nickel à Santa Rita et de la mine de cuivre de Mineracao Vale Verde à Serrote.

----------

Upland Resources Ltd - société pétrolière et gazière basée à Londres, qui possède des actifs en Malaisie, en Tunisie et dans la mer du Nord britannique - déclare que le conseil d'administration de la société a approuvé la décision de modifier la date de clôture de l'exercice pour la fixer au 31 décembre. Les prochains comptes audités seront préparés pour les 18 mois se terminant le 31 décembre 2023. L'entreprise indique également qu'elle a nommé PKF Littlejohn LLP en tant qu'auditeur pour succéder à Crowe UK LLP, qui a démissionné le 1er juin.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.