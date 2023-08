RiceBran Technologies est une société d'ingrédients spécialisés qui se concentre sur le développement, la production et la commercialisation de produits dérivés de petits grains traditionnels et anciens. La société se consacre à la transformation du riz, des coproduits du riz et des produits de l'orge et de l'avoine. Les marchés cibles de ses produits comprennent les fabricants et les détaillants de produits alimentaires et de nutrition animale, ainsi que les fabricants et les détaillants d'aliments spécialisés, d'aliments fonctionnels et de compléments nutritionnels, tant au niveau national qu'international. Les produits de la société comprennent Organic RiBalance, Organic RiSolubles, Organic RiFiber, Organic Pearled Barley et Organic Oat Flakes, Long Grain White Rice, Medium Grain White Rice, Brown Rice, Brokens / Brewers Rice, Rice Hulls, Clean Raw Barley, Hulled Barley, Hulled Barley Meal, Regular Rolled Oats, Thick Oat Flakes, Quick Oat Flakes et autres.

Secteur Transformation des aliments