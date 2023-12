Ricegrowers Limited, qui exerce ses activités sous le nom de The SunRice Group, est une société de marques d'aliments à base de riz. Les segments de la société comprennent Rice Pool, International Rice, Rice Food, Riviana Foods (Riviana), CopRice et Corporate. Le segment Rice Pool s'occupe de la réception, de l'usinage, de la commercialisation et de la distribution du riz Riverina directement aux clients par le biais de nombreux canaux. International Rice s'occupe de la transformation, de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de produits à base de riz en vrac ou de marque par le biais d'intermédiaires aux consommateurs, aux services de restauration et aux clients du secteur de la transformation sur les marchés mondiaux. Rice Food se consacre à l'importation, à la fabrication locale, à la commercialisation et à la distribution de produits à base de riz à valeur ajoutée, notamment des en-cas, des ingrédients et des repas au micro-ondes, tant sur les marchés nationaux que mondiaux. Riviana distribue des produits alimentaires de marque, importés ou fabriqués localement, destinés aux gourmets et aux occasions spéciales. Le segment CopRice fabrique et distribue des aliments pour animaux en vrac.

Secteur Transformation des aliments