Richelieu Hardware : 2020 - Résultats du 3e trimestre

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de presse pour diffusion immédiate Solide performance au 3e trimestre de 2020 pour Richelieu. Deux nouvelles acquisitions au Canada et aux États-Unis. Cinq acquisitions depuis le début de l'exercice, ajoutant des ventes annuelles de plus de 70 millions $. ___________________________________________________________________________ Les ventes totales se sont élevées à 311,2 millions $ au troisième trimestre clos le 31 août 2020 , en hausse de 15,6 % sur celles du 3 e trimestre de 2019. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, elles ont atteint 808,8 millions $, en hausse de 4,1 %.

___________________________________________________________________________

Montréal, le 8 octobre 2020 - « Pour Richelieu (RCH : TSX), le troisième trimestre a donné lieu à une performance des plus satisfaisantes notamment en termes de rentabilité et d'expansion. Les ventes totales ont augmenté de 15,6 %, dont 6,9 % provenant de la croissance interne et 8,7 % des acquisitions. Soulignons l'augmentation de 82,3 % des ventes dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, dont une hausse de 36,0 % attribuable à l'acquisition de Mibro réalisée au premier trimestre et 46,3 % à un accroissement important de la demande et des ventes cycliques plus élevées. Notons aussi l'amélioration significative de la marge BAIIA à 15,8 % et la hausse du résultat net par action dilué de 56,3 %. Ces résultats reflètent notamment notre stratégie de produits tout sous un même toit , la diversification de nos segments de marché et notre agilité opérationnelle qui nous permet de réagir rapidement aux conditions de marché actuelles », a mentionné M. Richard Lord, président et chef de la direction. Nous avons acquis deux distributeurs de quincaillerie spécialisée au troisième trimestre. Ainsi, depuis le début de l'exercice nous avons conclu cinq acquisitions pour des ventes additionnelles de plus de 70 millions $ sur une base annuelle. Central Wholesale Supply acquis le 29 juin à Richmond, Virginie, nous a donné accès à un nouveau marché géographique; il a été suivi par Quincaillerie Lion, le 4 août dernier. Ce distributeur situé à Saint-Jacques,Nouveau-Brunswick, dessert une clientèle de fabricants de portes et fenêtres dans l'Est du Canada. Il vient accroître notre offre et notre clientèle dans ce segment de marché où nous avions déjà acquis deux distributeurs spécialisés au cours de 2019, nous assurant maintenant une couverture canadienne complète de ce segment de marché. Comme la santé et la sécurité de nos employés et partenaires demeurent primordiales, dans le contexte actuel de la pandémie nous continuons d'appliquer de manière rigoureuse les mesures imposées par les autorités concernées. De plus, nous avons toujours quelque 600 de nos employés qui poursuivent leurs fonctions en télétravail. En conclusion, Richelieu maintient une situation financière saine et solide qui nous permet de poursuivre notre stratégie de croissance en continuant d'introduire des innovations pour bien répondre aux besoins des clients et devancer leurs attentes, et en saisissant des opportunités d'acquisitions conformes à nos critères. Nos stratégies d'innovation et d'acquisition demeurent nos deux grands axes de croissance et de création de valeur à long terme », a ajouté M. Richard Lord. RICHELIEU - Communiqué de presse ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2020, COMPARATIVEMENT À CEUX DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2019 Au troisième trimestre, les ventes consolidées se sont élevées à 311,2 millions $, comparativement à 269,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2019, soit une hausse de 42,0 millions $ ou 15,6 %, dont 6,9 % de croissance interne et 8,7 % provenant des acquisitions. Il est à noter que ce trimestre a compté une journée ouvrable de plus qu'au troisième trimestre de 2019. En devise comparable à celle du troisième trimestre de 2019, la hausse des ventes consolidées aurait été de 15,0 % pour le trimestre clos le 31 août 2020. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 246,5 millions $ comparativement à 233,8 millions $ au troisième trimestre de 2019, soit une hausse de 12,7 millions $, ou 5,4 %, dont 0,9 % provenant de la croissance interne et 4,5 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a réalisé des ventes de 64,7 millions $, soit une hausse de 29,3 millions $ ou 82,8 % sur celles du troisième trimestre de 2019, dont 46,3 % provenant de la croissance interne et 36,5 % des acquisitions. Cette progression substantielle des ventes est attribuable aux retombées favorables de la forte demande dans le marché de la rénovation dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Au Canada, les ventes ont atteint 203,0 millions $, en hausse de 23,1 millions $ ou 12,8 % sur celles du troisième trimestre de 2019 dont 8,2 % de croissance interne et 4,6 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont totalisé 154,3 millions $, comparativement à 148,1 millions $ au troisième trimestre de 2019, soit une croissance de 4,2 % dont 1,1 % de croissance interne et 3,1 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a atteint des ventes de 48,7 millions $, en hausse de 16,8 millions $ ou 52,7 % sur celles du troisième trimestre de 2019, dont 40,7 % de croissance interne et 12,0 % des acquisitions. Cette hausse importante résulte de la croissance significative dans le marché de la rénovation au Canada ainsi que des ventes cycliques plus importantes qu'au trimestre correspondant de 2019. Aux États-Unis, les ventes ont atteint 80,6 millions $ US, comparativement à 67,5 millions $ US, en hausse de 13,1 millions $ US par rapport à celles du troisième trimestre de 2019, ou 19,3 %, dont 2,7 % de croissance interne et 16,6 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont établies à 68,7 millions $US, comparativement à 64,8 millions $US au troisième trimestre de 2019, soit une hausse de 6,0 %, dont 7,1 % de croissance provenant des acquisitions et 1,1 % de décroissance interne. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes en $US ont atteint 11,9 millions $, comparativement à 2,7 millions $, en hausse de 9,2 millions $, ou 340,7 % par rapport à celles du troisième trimestre de 2019, dont 93,3 % de croissance interne et 247,4 % provenant des acquisitions. Tout comme au Canada, le marché de la rénovation aux États-Unis a été en forte croissance, résultant ainsi en une hausse majeure des ventes dans ce marché. La Société a aussi bénéficié des ventes cycliques plus importantes par rapport à celles réalisées lors de la période correspondante de 2019. Les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 108,2 millions $, comparativement à 89,3 millions $ pour le troisième trimestre de 2019, en hausse de 21,1 %. Elles ont représenté 34,8 % des ventes consolidées du troisième trimestre 2020, alors que pour le troisième trimestre de 2019, les ventes aux États-Unis avaient représenté 33,2 % des ventes consolidées de la période. 2 RICHELIEU - Communiqué de presse Pour les neuf premiers mois, les ventes consolidées ont atteint 808,8 millions $, en hausse de 32,1 millions $ ou 4,1 % sur celles des neuf premiers mois de 2019, dont 7,4 % de croissance provenant des acquisitions et 3,3 % de décroissance interne. En devise comparable à celle de la période correspondante de 2019, la hausse des ventes consolidées aurait été de 3,6 %. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 663,9 millions $, comparativement 664,4 millions $ pour les neuf premiers mois de 2019, soit une baisse de 0,5 million $ ou 0,1 %, dont 4,5 % de croissance provenant des acquisitions et 4,6 % de décroissance interne. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 29,0 % ou de 32,6 millions $ pour totaliser 144,9 millions $. Au Canada, Richelieu a réalisé des ventes de 514,9 millions $, contre 506,7 millions $ pour les neuf premiers mois de 2019, soit une hausse de 8,2 millions $ ou 1,6 %, dont 4,8 % de croissance provenant des acquisitions et 3,2 % de décroissance interne. Les ventes au marché des fabricants ont été de 406,4 millions $, en baisse de 11,5 millions $ ou 2,8 %, dont 4,1 % de croissance provenant des acquisitions et 6,9 % de décroissance interne. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont atteint 108,5 millions $, contre 88,8 millions $, en hausse de 19,7 millions $ ou 22,2 % sur celles des neuf premiers mois de 2019. Aux États-Unis, la Société a enregistré des ventes de 217,4 millions $ US, comparativement 202,8 millions $ US pour les neuf premiers mois de 2019, soit une hausse de 14,6 millions $ US ou 7,2 %, dont 11,9 % de croissance provenant des acquisitions et 4,7 % de décroissance interne. Dans le marché des fabricants , les ventes ont atteint 190,4 millions $ US, contre 185,1 millions $ US, soit une hausse de 5,3 millions $ US ou 2,9 % sur celles des neuf premiers mois de 2019, dont 5,2 % provenant des acquisitions et 2,3 % de décroissance interne. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes sont en hausse de 52,5 % par rapport

, les ventes ont atteint 190,4 millions $ US, contre 185,1 millions $ US, soit une hausse de 5,3 millions $ US ou 2,9 % sur celles des neuf premiers mois de 2019, dont 5,2 % provenant des acquisitions et 2,3 % de décroissance interne. Dans le marché des et grandes surfaces de rénovation, les ventes sont en hausse de 52,5 % par rapport la période correspondante de 2019. Les ventes réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 293,9 millions $, comparativement à 270,0 millions $ pour les neuf premiers mois correspondants de 2019, soit une hausse de 8,8 %. Elles ont représenté 36,3 % des ventes consolidées des neuf premiers mois de 2020, alors que celles des neuf premiers mois de 2019 avaient représenté 34,8 % des ventes consolidées de la période. Au troisième trimestre, le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 49,1 millions $, en hausse de 15,2 millions $ ou 44,8 %, sur celui du trimestre correspondant de 2019, dû à la hausse importante des ventes dans le marché des détaillants ainsi que des mesures de réduction des coûts et des subventions gouvernementales. La marge bénéficiaire brute est demeurée sensiblement équivalente à celle du troisième trimestre de 2019. En conséquence, la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 15,8 %, comparativement à 12,6 % pour le trimestre correspondant de 2019. La dépense d'amortissement au troisième trimestre de 2020 s'est élevée à 8,8 millions $, en hausse de 1,2 million $, sur celle de la période correspondante de 2019. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 10,8 millions $, en hausse de 3,8 millions $ sur celle du troisième trimestre de 2019. Les frais financiers ont été de 0,6 million $. Pour les neuf premiers mois, le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est chiffré à 107,7 millions $, en hausse de 18,5 millions $ ou 20,8 % sur celui des neuf premiers mois de 2019. La marge bénéficiaire brute est restée stable par rapport à celle de la période correspondante de 2019. Quant à la marge BAIIA, elle s'est établie à 13,3 %, comparativement à 11,5 % pour les neuf premiers mois de 2019, résultant du contrôle des dépenses. 3 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Richelieu Hardware Ltd. published this content on 08 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein.