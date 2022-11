Richelieu Hardware : Communique de presse - Q3 2022

Montréal, le 6 octobre 2022 - « Richelieu (RCH : TSX) a accompli une solide performance au troisième trimestre, dans la lignée des périodes précédentes. La constance de notre croissance et notre situation financière impeccable témoignent de l'efficacité de notre modèle d'affaires adapté aux besoins de notre clientèle diversifiée, de notre capacité à réagir rapidement et à nous adapter aux conditions actuelles de marché, ainsi que de notre obsession pour le service à la clientèle. Nos résultats reflètent les retombées substantielles de nos stratégies d'acquisition, d'innovation et de diversification dans des segments spécialisés, complémentaires à nos activités. Nous continuons d'intégrer nos acquisitions en respectant nos critères d'optimisation du rendement tout en poursuivant nos stratégies d'expansion, d'innovation et de développement de marché en Amérique du Nord avec une qualité de service qui nous distingue dans nos marchés », a indiqué M. Richard Lord, président et chef de la direction.

Hausse de 26,7 % des ventes au 3e trimestre, dont 43,7 % ($ US) aux É.-U. et

Afin de continuer de saisir et de créer des opportunités porteuses de croissance à court et long terme, Richelieu poursuit plusieurs projets d'expansion aux États-Unis où elle compte présentement 57 centres de distribution stratégiquement situés. En plus de l'agrandissement des centres de Fort Myers, d'Atlanta, et de Chicago, Richelieu a débuté l'expansion de ses centres de Pompano et de Nashville, et planifie aussi l'ouverture de nouveaux centres à Carlstadt et à Minneapolis.

Nouveaux développements en Amérique du Nord- Richelieu a conclu sa quatrième acquisition depuis le début de l'année financière - la 80e depuis 1988 - soit celle de Quincaillerie Deno, un distributeur de produits de quincaillerie spécialisée actif au Québec. De plus, la Société a signé des ententes de principe en vue de trois nouvelles acquisitions dont deux au Canada et une aux États-Unis.Ensemble, cette récente acquisition et les trois transactions à conclure représenteraient des ventes de l'ordre de 23 millions $ sur une base annuelle.

Résultats du 3ᵉ trimestre

Au troisième trimestre, les ventes consolidées se sont élevées à 472,9 millions $, comparativement à 373,3 millions $ pour le troisième trimestre de 2021, soit une hausse de 99,6 millions $ ou 26,7 %, dont 15,8 % de croissance interne et 10,9 % provenant des acquisitions. En devise comparable à celle du troisième trimestre de 2021, la hausse des ventes consolidées aurait été de 24,9 % pour le trimestre clos le 31 août 2022.

Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 409,6 millions $ comparativement à 313,5 millions $ au troisième trimestre de 2021, soit une hausse de 96,1 millions $, ou 30,7 %, dont 17,7 % de croissance interne et 13,0 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a réalisé des ventes de 63,3 millions $, soit une hausse de 3,5 millions $ ou 5,9 % sur celles du troisième trimestre de 2021, résultant entièrement de la croissance interne.

Au Canada, les ventes ont atteint 279,6 millions $, en hausse de 36,2 millions $ ou 14,8 % sur celles du troisième trimestre de 2021, dont 13,8 % de croissance interne et 1,0 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont totalisé 228,0 millions $, comparativement à 197,0 millions $ au troisième trimestre de 2021, soit une croissance de 15,7 %, dont 14,5 % de croissance interne et 1,2 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a atteint des ventes de 51,6 millions $, en hausse de 5,2 millions $ ou 11,2 % sur celles du troisième trimestre de 2021, provenant entièrement de la croissance interne.

Aux États-Unis, les ventes ont atteint 150,0 millions $US, comparativement à 104,3 millions $US, en hausse de 45,7 millions $US par rapport à celles du troisième trimestre de 2021, ou 43,7 %, dont 15,3 % de croissance interne et 28,4 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont établies à 140,9 millions $US, comparativement à 93,5 millions $US au troisième trimestre de 2021, soit une hausse de 50,7 %, dont 18,7 % de croissance interne et 32,0 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes en $US ont atteint 9,1 millions $. Les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 193,3 millions $, comparativement à 129,9 millions $ pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 48,9 %. Elles ont représenté 40,9 % des ventes consolidées du troisième trimestre 2022, alors que pour le troisième trimestre de 2021, les ventes aux États-Unis avaient représenté 34,8 % des ventes consolidées de la période.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 79,2 millions $, en hausse de 15,2 millions $ ou 23,8 %, sur celui du trimestre correspondant de 2021, résultant principalement de la hausse des ventes. La marge bénéficiaire brute est en légère baisse comparativement à celle du troisième trimestre de 2021. En conséquence, la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 16,7 %, comparativement à 17,1 % pour le trimestre correspondant de 2021. Le résultat net montre une hausse de 20,1 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 46,4 millions $, en hausse de 19,6 % par rapport au troisième trimestre de 2021. Le résultat net par action s'est établi à 0,83 $ de base et 0,82 $ dilué, comparativement à 0,69 $ de base et dilué pour le troisième trimestre de 2021, soit une hausse de 20,3 % et de 18,8 % respectivement.

Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 60,9 millions $ ou 1,08 $ par action dilué comparativement à 49,3 millions $ ou 0,87 $ par action dilué pour le troisième trimestre de 2021, soit une hausse de 23,5 % reflétant principalement l'accroissement du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du

fonds de roulement a requis des liquidités de 58,2 millions $, reflétant l'augmentation des stocks de 92,6 millions $ alors que les débiteurs et autres éléments ont représenté un apport de fonds de 34,4 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds

2,7 millions $, comparativement à des fonds générés de 34,5 millions $ au troisième trimestre de 2021.

