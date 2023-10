COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE BONNE PERFORMANCE AU TROISIÈME TRIMESTRE POUR RICHELIEU Faits saillants du troisième trimestre clos le 31 août 2023 Ventes de 459,0 M$.

de 459,0 M$. BAIIA de 61,0 M$ - marge BAIIA de 13,3 %.

de 61,0 M$ - marge BAIIA de 13,3 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 29,8 M$ soit 0,53 $ par action dilué.

Flux générés par les activités opérationnelles de 103,5 M$. Neuf premiers mois de l'exercice 2023 Ventes de 1,3 G$.

de 1,3 G$. BAIIA de 171,6 M$ - marge BAIIA de 12,9 %.

de 171,6 M$ - marge BAIIA de 12,9 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 82,9M$, soit 1,47 $ par action dilué.

Flux générés par les activités opérationnelles de 192,0 M$.

Situation financière saine et solide au 31 août 2023 avec un fonds de roulement de 606,1 M$ (ratio 3,4:1) et un rendement moyen de l'avoir des actionnaires de 15,5 %. Dividende trimestriel de 0,15 $ par action payable le 2 novembre 2023 aux actionnaires inscrits au 19 octobre 2023. ___________________________________________________________________________________________________ Montréal, le 5 octobre 2023 - (RCH : TSX) « Richelieu a réalisé une solide performance au troisième trimestre. Grâce à l'efficacité de notre modèle d'affaires dans nos marchés diversifiés, nous avons atteint un bon niveau de ventes, légèrement en baisse sur celui du trimestre correspondant de 2022 qui avait été favorablement impacté par le contexte de marché résultant de la pandémie. Tant au Canada qu'aux États-Unis, nos principaux segments de marché ont contribué à cette performance, portant les ventes des neuf premiers mois à 1,3 G$. Par ailleurs, nos activités opérationnelles ont permis de dégager un important niveau de liquidités de 103,5 M$ au troisième trimestre et de 192,0 M$ pour les neuf premiers mois de l'exercice en cours. Nous prévoyons terminer l'année financière au 30 novembre avec de bons résultats et une situation financière saine et solide. Nos stratégies d'innovation et de service, de pénétration de marché et d'acquisition d'entreprises demeurent nos leviers majeurs pour la croissance future », a mentionné M. Richard Lord, président et chef de la direction. PROJETS D'EXPANSION ET DE CONSOLIDATION Tout en intégrant les six acquisitions conclues depuis le début de l'exercice, dont quatre au Canada et deux aux États-Unis, la Société a achevé l'agrandissement et la modernisation de son centre de Seattle, qui est maintenant pleinement opérationnel, et poursuivi le projet d'expansion de son centre de Pompano au cours du trimestre. Ses centres dans les régions d'Atlanta et de Nashville ont été consolidés et ceux dans la région de Calgary devraient l'être au début de l'exercice 2024. Le réseau nord-américain de Richelieu compte présentement 113 centres interreliés.

- Communiqué de presse RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2023 Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les trimestres clos les 31 août 2023 et 2022 : (en millions de dollars) Trimestres clos le 31 août ∆ % 2023 2022 Total Interne Acquisitions Consolidées 459,0 472,9 (2,9) (4,6) 1,7 Fabricants 394,7 409,1 (3,5) (5,5) 2,0 Détaillants 64,3 63,8 0,8 0,9 (0,1) Canada 270,1 279,6 (3,4) (5,5) 2,1 Fabricants 219,9 228,0 (3,6) (6,1) 2,5 Détaillants 50,2 51,6 (2,7) (2,7) - États-Unis 188,9 193,3 (2,3) En $US 141,6 150,0 (5,6) (6,6) 1,0 Fabricants 131,0 140,6 (6,8) (7,9) 1,1 Détaillants 10,6 9,4 12,8 12,8 - Pour le troisième trimestreclos le 31 août 2023, les ventes consolidées se sont élevées à 459,0 M$, comparativement à 472,9 M$ pour le trimestre correspondant de 2022, soit une baisse de 13,9 M$, ou 2,9 %, causée par une décroissance interne de 4,6 %, alors que les acquisitions ont apporté une contribution positive de 1,7 %. Rappelons qu'au troisième trimestre de 2022, la Société avait réalisé une croissance interne importante de 16 %. Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 398,0 M$, soit 86,7 % des ventes, comparativement à 393,7 M$, ou 83,3 % des ventes, pour la période correspondante de l'exercice 2022. En termes monétaires, le niveau des charges opérationnelles a légèrement augmenté. Ceci est expliqué par l'augmentation des coûts d'opération incluant l'entreposage externe résultant de l'augmentation temporaire des inventaires et par l'effet de la hausse de la devise américaine par rapport à la devise canadienne sur la conversion des charges opérationnelles de la filiale aux États-Unis, contrebalancée par une légère baisse des stocks passés en charge résultant de la baisse des ventes. De plus, les résultats du troisième trimestre de 2022 incluaient un gain de change de 2,5 M$ sur la conversion des actifs et passifs monétaires, contre un gain de 51 K$ pour le trimestre clos le 31 août 2023. Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 61,0 M$, en baisse de 18,2 M$ ou 23,0 %, sur celui du trimestre correspondant de 2022, résultant principalement de la réduction des ventes et de l'augmentation des charges opérationnelles. La marge brute est légèrement en baisse. Par conséquent, la marge BAIIA s'est établie à 13,3 %, comparativement à 16,7 % pour le trimestre correspondant de 2022. La dépense d'amortissement au troisième trimestre de 2023 s'est élevée à 15,7 M$, en hausse de 3,1 M$ sur celle de la période correspondante de 2022 résultant principalement de l'augmentation des immobilisations corporelles et des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs aux acquisitions d'entreprises récentes ainsi qu'aux projets d'expansion - agrandissements et modernisation. Les frais financiers nets et autres ont été de 3,1 M$ pour les trois mois clos le 31 août de 2023, comparativement à 2,1 M$ en 2022, soit une variation de 1,1 M$ résultant de l'augmentation des obligations locatives en lien avec les agrandissements, renouvellements de baux et nouvelles acquisitions. Le résultat net a atteint 30,7 M$, en baisse de 34,4 % par rapport à l'exercice précédent. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 29,8 M$, en baisse de 35,7 % par rapport au troisième trimestre de 2022. Le résultat net par action s'est établi à 0,53 $ de base et dilué, comparativement à 0,83 $ de base et 0,82 $ dilué pour le troisième trimestre de 2022, en baisse de 36,1 % et de 35,4 % respectivement. Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement se sont établis à 48,5 M$ ou 0,86 $ par action dilué comparativement à 60,9 M$ ou 1,08 $ par action dilué pour le troisième trimestre de 2022, soit une baisse de 20,4 % reflétant principalement la baisse du résultat net. La variation nette des éléments _______________________________________________ 2

- Communiqué de presse hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds de 55,1 M$, reflétant la diminution des stocks de 24,5 M$ ainsi que celles des débiteurs, créditeurs et autres éléments qui ont représenté un apport de fonds de 30,6 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 103,5 M$, comparativement à des fonds générés de 2,7 M$ au troisième trimestre de 2022. Pour les neuf premiers moisde 2023, les ventes consolidées ont atteint 1,3 G$, en baisse de 11,2 M$ ou 0,8 % sur celles des neuf premiers mois de 2022, dont 2,0 % provenant des acquisitions et 2,8 % de décroissance interne. Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 1,2 G$, soit 87,1 % des ventes, comparativement à 1,1 G$, ou 84,3 % des ventes, pour la période correspondante de l'exercice 2022. Cette variation s'explique par des dépenses opérationnelles se rapprochant maintenant des niveaux pré-pandémiques en plus des éléments mentionnés ci-haut. Le BAIIA a atteint 171,6 M$, en baisse de 39,2 M$ ou 18,6 %, sur celui des neuf premiers mois correspondants de 2022. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 82,9 M$, en baisse de 32,8 % et le résultat net par action s'est établi à 1,49 $ de base et 1,47 $ dilué, comparativement à 2,21 $ de base et 2,19 $ dilué pour les neuf premiers mois de 2022, en baisse de 32,6 % et de 32,9 % respectivement. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement ont atteint 135,1 M$ ou 2,40 $ par action dilué, comparativement à 164,1 M$ ou 2,91 $ par action dilué pour les neuf premiers mois de 2022. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds de 56,8 M$, reflétant principalement la variation des stocks qui a représenté un apport de fonds de 74,4 M$, alors que les créditeurs, les impôts à payer et les autres éléments ont requis des liquidités de 17,6 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 192,0 M$, comparativement à des fonds requis de 37,9 M$ pour les neuf premiers mois de 2022. Situation financière Les actifs totaux se sont établis à 1,30 G$ au 31 août 2023, comparativement à 1,28 G$ au 30 novembre 2022, soit une hausse de 1,5 %. Les actifs courants ont diminué de 5,7 % ou 52,1 M$ par rapport au 30 novembre 2022, résultant principalement de la baisse des stocks. Les actifs non courants ont augmenté de 19,0 % principalement dû à l'ajout d'actifs aux droits d'utilisation, d'immobilisations incorporelles et de goodwill en lien avec les acquisitions d'entreprises et les projets d'expansion. Au 31 août 2023, la Société disposait d'un fonds de roulement de 606,1 M$, soit un ratio de 3,4:1, comparativement à 562,5 M$ (ratio de 2,6:1) au 30 novembre 2022, avec un rendement moyen de l'avoir des actionnaires de 15,5 %. Capital-actions Au 31 août 2023, le capital-actions de la Société était constitué de 55 925 490 actions ordinaires [55 784 790 actions au 30 novembre 2022]. Pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 août, 2023, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation diluées était de 56 346 260 et de 56 225 410 [56 240 120 et 56 386 990 en 2022]. DIVIDENDES Le 5 octobre 2023, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, payable le 2 novembre 2023 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 19 octobre 2023. Le dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE _______________________________________________ 3