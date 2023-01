Richelieu Hardware : Communique de presse - Q4 2022

Montréal, le 19 janvier 2023 - « Richelieu (RCH/TSX) a réalisé une croissance vigoureuse en 2022 grâce aux contributions de nos récentes acquisitions et de nos segments de marché diversifiés au Canada et aux États- Unis, y compris nos nouveaux marchés spécialisés - grâce aussi à notre stratégie d'innovation continue et à la qualité d'exécution de notre équipe. Nos ventes dans le marché des fabricants ont atteint 1,6 milliard $, en hausse de 28,9 %, dont une hausse de 14,2 % au Canada et de 49,7 % (en $ US) aux États-Unis où les trois acquisitions réalisées au premier trimestre, soit Compi Distributors, HGH Hardware Supply et National Builders Hardware ont apporté une solide contribution à la croissance. Dans le marché des détaillants, les ventes ont totalisé 251,5 millions $, en hausse de 6,3 %. Les hausses du BAIIA et du résultat net reflètent l'augmentation des ventes et nos efforts continus d'efficacité et de contrôle des coûts », a commenté M. Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

Le résultat net montre une hausse de 19,4 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 168,4 millions $, en hausse de 18,8 % par rapport à celui de l'exercice 2021. Le résultat net par action a atteint 3,01 $ de base et 2,99 $ dilué contre 2,54 $ de base et 2,51 $ dilué pour l'exercice 2021, en hausse de 18,5 % et de 19,1 % respectivement.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 48,6 millions $ comparativement à 37,0 millions $ pour l'exercice de 2021, en hausse de 11,6 millions $ résultant de l'augmentation de l'amortissement des intangibles ainsi que des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs principalement aux acquisitions d'entreprises ainsi qu'aux renouvellements de baux et aux agrandissements effectués au cours des périodes précédentes. Les frais financiers ont été de 7,1 millions $ comparativement à 2,7 millions $, en hausse de 4,4 millions $ résultant principalement de l'utilisation des marges de crédit et de l'augmentation des obligations locatives. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 61,7 millions $, en hausse de 9,3 millions $ sur celle de l'exercice 2021.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est chiffré à 287,4 millions $, en hausse de 53,0 millions $ ou 22,6 % sur celui de 2021, résultant principalement de la hausse des ventes. La marge bénéficiaire brute est demeurée stable par rapport à celle de l'exercice précédent et la marge bénéficiaire BAIIA, s'est établie à 15,9 %, comparativement à 16,3 % pour l'exercice de 2021.

détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont totalisé 251,5 millions $, en hausse de 6,3 %.

Au Canada, Richelieu a réalisé des ventes de 1,1 milliard $, contre 944,8 millions $ pour l'exercice 2021, soit une hausse de 129,9 millions $ ou 13,7 %, dont 10,3 % de croissance interne et 3,4 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des fabricants sont passées à 876,7 millions $, en hausse de 109,1 millions $ ou 14,2 %, dont 11,7 % de croissance interne et 2,5 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont atteint 198,0 millions $, contre 177,2 millions $, en hausse de 20,8 millions $ ou 11,7 % sur celles de l'exercice 2021, dont 4,4 % de croissance interne et 7,3 % des acquisitions.

croissance interne et 13,0 % provenant des acquisitions. La croissance interne résulte de la demande soutenue dans le marché de la rénovation ainsi que de l'impact de l'augmentation des prix de vente. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 6,3 % ou de 14,9 millions $ pour totaliser 251,5 millions $, provenant entièrement de la croissance par acquisitions.

QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2022

Au quatrième trimestre, les ventes consolidées ont atteint 457,5 millions $, comparativement à 398,2 millions $ pour le trimestre correspondant de 2021, soit une hausse de 59,3 millions $ ou 14,9 %, dont 6,7 % provenant de la croissance interne et 8,2 % des acquisitions. En devise comparable à celle du quatrième trimestre de 2021, la hausse des ventes consolidées aurait été de 11,7 % pour le trimestre clos le 30 novembre 2022.

Richelieu a réalisé des ventes de 398,0 millions $ dans le marché des fabricants, comparativement à 338,9 millions $ au quatrième trimestre de 2021, soit une hausse de 59,1 millions $ ou 17,4 %, dont 7,8 % provenant de la croissance interne et 9,6 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes se sont chiffrées à 59,5 millions $ demeurant stables par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021.

Au Canada, Richelieu a enregistré des ventes de 273,5 millions $, en hausse de 13,4 millions $, ou 5,2 %, sur celles du quatrième trimestre de 2021. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 226,0 millions $, en hausse de 5,0 %, dont 4,5 % provenant de la croissance interne et 0,5 % des acquisitions. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont atteint 47,5 millions $, en hausse de 2,6 millions $ ou 5,8 %.

Aux États-Unis, les ventes ont totalisé 136,4 millions $US, comparativement à 109,9 millions $US pour le quatrième trimestre de 2021, soit une hausse de 26,5 millions $US ou 24,1 %, dont 2,8 % provenant de la croissance interne et 21,3 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 127,5 millions $US en hausse de 29,0 millions $US ou 29,4 % sur celles du quatrième trimestre de 2021. Quant aux ventes aux détaillants et grandes surfaces de rénovation, elles sont en baisse de 2,5 millions $US, ou de 21,9 %, par rapport au trimestre correspondant de 2021. Compte tenu de l'effet de change, les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens se sont établies à 184,0 millions $, en hausse de 33,2 %. Elles ont représenté 40,2 % des ventes consolidées du quatrième trimestre de 2022 comparativement à 34,7 % au trimestre correspondant de 2021.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est établi à 76,7 millions $ comparativement à 71,3 millions $ au quatrième trimestre de 2021, une hausse de 7,5 %. La marge bénéficiaire brute est demeurée stable par rapport à celle de 2021 et la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 16,8 % comparativement à 17,9 % pour le quatrième trimestre de 2021, influencée notamment par les marges légèrement plus basses de certaines acquisitions.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 13,1 millions $ comparativement à 10,6 millions $ pour le quatrième trimestre de 2021, en hausse de 2,5 millions $. Les frais financiers sont en hausse de 2,1 millions $ résultant principalement de l'utilisation des marges de crédit et de l'augmentation des obligations locatives. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 15,0 millions $ comparativement à 15,1 millions $ au quatrième trimestre de 2021.

Le résultat net est en hausse de 2,0 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a totalisé 44,9 millions $, en hausse de 0,8 % sur celui du quatrième trimestre de 2021. Le résultat net par action s'est établi à 0,80 $ de base et dilué, comparativement à 0,80 $ de base et 0,79 $ dilué pour le quatrième trimestre de 2021.

Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 60,4 millions $ ou 1,07 $ par action, comparativement à 55,7 millions $ ou 0,99 $ par action pour le quatrième trimestre de 2021, soit une hausse de 8,3 % résultant principalement de la hausse du résultat net et des éléments sans effets sur la trésorerie. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 58,6 millions $, reflétant la variation des stocks et débiteurs de 54,9 millions $, alors que la variation des créditeurs et autres éléments ont requis des liquidités de 3,7 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 1,7 million $, comparativement à 14,1 millions $ au quatrième trimestre de 2021.

Les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 19,7 millions $ par rapport à 11,9 millions $ pour le quatrième trimestre de 2021. Cette variation provient principalement du rachat d'actions ordinaires de 4,4 millions $ effectué au cours du trimestre alors qu'aucun rachat d'action n'avait été effectué au quatrième trimestre de 2021.

