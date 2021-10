Richelieu Hardware : Communiqué de presse Richelieu - Q3 2021 07/10/2021 | 22:27 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse pour diffusion immédiate Solide croissance pour Richelieu au 3e trimestre 2021 Les ventes atteignent 1,042 milliard $ en hausse de 28,9 % pour les 9 premiers mois. 5 acquisitions conclues depuis le début de l'exercice 2021 pour des ventes potentielles de 75 millions $ annuellement ___________________________________________________________________________ Pour le troisième trimestre clos le 31 août 2021, les ventes totalisent 373,3 millions $, en hausse de 20,0 %, dont 14,1 % de croissance interne et 5,9 % provenant des acquisitions. Au Canada et aux États-Unis, les hausses ont été respectivement de 21,3 % et de 26,7 % ($ US). Pour les neuf premiers mois de l'année financière , les ventes se sont élevées à 1,042 milliard $, en hausse de 28,9 %.

s'est établi à 38,7 millions $, soit 0,69 $ par action dilué, en hausse de 38,0 . , il a atteint 1,72 $ par action dilué, en hausse de 67,0 %. Depuis le début de l'exercice, clôture de cinq acquisitions , dont deux au troisième trimestre et deux subséquentes à la fin du trimestre. Ouverture de deux centres de distribution aux États-Unis dont un au troisième trimestre.

, dont deux au troisième trimestre et deux subséquentes à la fin du trimestre. Ouverture de deux centres de distribution aux États-Unis dont un au troisième trimestre. Situation financière saine et solide avec une encaisse de 66,7 millions $, une dette totale de 8,8 millions $, un fonds de roulement de 416,9 millions $ pour un ratio de 3,3:1 et un rendement moyen des capitaux propres de 21,2 %. ___________________________________________________________________________ Montréal, le 7 octobre 2021 - « Richelieu (RCH : TSX) a réalisé à nouveau une performance trimestrielle des plus solides. La croissance du troisième trimestre a contribué à faire grimper les ventes des neuf premiers mois à plus d'un milliard $ et à renforcer encore la situation financière. Nous avons continué de porter la plus grande attention à bien épauler nos clients en leur fournissant un service multicanal à valeur ajoutée et une diversité incomparable de produits à travers notre réseau de centres « tout sous un même toit » - de même qu'en ligne sur notre site richelieu.com, et ceci malgré les défis actuels d'approvisionnement. Le marché des fabricants a bénéficié de la forte demande dans le marché de la rénovation avec des ventes en hausse de 32,5 % au Canada, et de 36,7 % ($ US) aux États-Unis. Le marché des détaillants a connu une baisse de 14,8 % au Canada et de 21,6 % (en $US) aux États-Unis - ramenant ainsi le volume d'affaires à un niveau pré-pandémique », a commenté M. Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu. Depuis le début de l'année, nous avons mené une stratégie d'expansion très active avec la clôture de cinq acquisitions en Amérique du Nord pour des ventes potentielles de 75 millions $ sur une base annuelle, et ouvert deux centres de distribution additionnels aux États-Unis. À la suite des acquisitions conclues au troisième trimestre, soit Les Attaches industrielles Uscan Ltée, et 75 % des actions d'Inter-Co Inc., nous venons d'en conclure deux autres ultérieures à la fin du trimestre, soit Cook Fasteners inc., un distributeur spécialisé en visserie et boulonnerie pour le marché des fabricants, qui opère un centre de distribution à Mississauga, Ontario, ainsi que Industrial Plywood, un distributeur de panneaux et produits connexes actif en Pennsylvanie. Après avoir ouvert notre cinquième centre dans l'État de New-York au premier trimestre, nous avons ouvert un centre de distribution de quincaillerie spécialisée à Reading en Pennsylvanie au troisième trimestre. Notre réseau compte maintenant 97 centres en Amérique du Nord. Nous sommes confiants de terminer l'année 2021 avec des résultats en bonne progression, en maintenant nos stratégies créatrices de valeur à court et long terme », a ajouté M. Richard Lord. RICHELIEU - Communiqué de presse ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2021, COMPARATIVEMENT À CEUX DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2020 Au troisième trimestre, les ventes consolidées se sont élevées à 373,3 millions $, comparativement à 311,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 62,1 millions $ ou 20,0 %, dont 14,1 % de croissance interne et 5,9 % provenant des acquisitions. En devise comparable à celle du troisième trimestre de 2020, la hausse des ventes consolidées aurait été de 23,2 % pour le trimestre clos le 31 août 2021. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 318,8 millions $ comparativement à 244,6 millions $ au troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 74,2 millions $, ou 30,3 %, dont 24,5 % provenant de la croissance interne et 5,8 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a réalisé des ventes de 54,5 millions $, soit une baisse de 12,1 millions $ ou 18,2 % sur celles du troisième trimestre de 2020, dont 6,1 % provenant des acquisitions et 24,3 % de décroissance interne, ramenant ainsi le volume d'affaires à un niveau pré-pandémique. Rappelons qu'au deuxième semestre de 2020, la Société avait bénéficié des retombées favorables de la forte demande dans le marché de la rénovation dans le contexte de la pandémie. Au Canada, les ventes ont atteint 246,2 millions $, en hausse de 43,2 millions $ ou 21,3 % sur celles du troisième trimestre de 2020 dont 12,9 % de croissance interne et 8,4 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont totalisé 205,3 millions $, comparativement à 155 millions $ au troisième trimestre de 2020, soit une croissance de 32,5 % dont 23,9 % de croissance interne et 8,6 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a atteint des ventes de 40,9 millions $, en baisse de 7,1 millions $ ou 14,8 % sur celles du troisième trimestre de 2020, dont 7,2 % de croissance provenant des acquisitions et 22,0 % de décroissance interne. Aux États-Unis, les ventes ont atteint 102,1 millions $US, comparativement à 80,6 millions $ US, en hausse de 21,5 millions $US par rapport à celles du troisième trimestre de 2020, ou 26,7 %, dont 25,3 % de croissance interne et 1,4 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont établies à 91,2 millions $US, comparativement à 66,7 millions $US au troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 36,7 %, dont 35,3 % de croissance interne et 1,4 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes en $US ont atteint 10,9 millions $, comparativement à 13,9 millions $, en baisse de 3,0 millions $, ou 21,6 % par rapport à celles du troisième trimestre de 2020. Les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 127,1 millions $, comparativement à 108,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2020, en hausse de 17,5 %. Elles ont représenté 34,0 % des ventes consolidées du troisième trimestre 2021, alors que pour le troisième trimestre de 2020, les ventes aux États-Unis avaient représenté 34,8 % des ventes consolidées de la période. Pour les neuf premiers mois, les ventes consolidées ont atteint 1,042 milliard $, en hausse de 233,5 millions $ ou 28,9 % sur celles des neuf premiers mois de 2020, dont 25,1 % de croissance interne et 3,8 % provenant des acquisitions. En devise comparable à celle de la période correspondante de 2020, la hausse des ventes consolidées aurait été de 32,4 %. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 872,2 millions $, comparativement à 656,8 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 215,4 millions $ ou 32,8 %, dont 29,1 % de croissance interne et 3,7 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 11,9 % ou de 18,1 millions $ pour totaliser 170,1 millions $. Au Canada, Richelieu a réalisé des ventes de 687,5 millions $, contre 514,9 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 172,6 millions $ ou 33,5 %, dont 29,0 % de croissance interne et 4,5 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des fabricants ont été de 562,6 millions $, en hausse de 155,1 millions $ ou 38,1 %, dont 33,9 % de croissance interne et 4,2 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont atteint 124,9 millions $, contre 107,4 millions $, en hausse de 17,5 millions $ ou 16,3 % sur celles des neuf premiers mois de 2020. Aux États-Unis,la Société a enregistré des ventes de 283,4 millions $US, comparativement à 217,3 millions $US pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 66,1 millions $US ou 30,4 %, dont 27,6 % de croissance interne et 2,8 % provenant des acquisitions. Dans le marché des 2 RICHELIEU - Communiqué de presse fabricants, les ventes ont atteint 247,3 millions $ US, contre 184,3 millions $US, soit une hausse de 63,0 millions $US ou 34,2 % sur celles des neuf premiers mois de 2020, dont 30,9% de croissance interne et 3,3 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes sont en hausse de 9,4 % par rapport à la période correspondante de 2020. Les ventes réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 354,8 millions $, comparativement à 293,9 millions $ pour les neuf premiers mois correspondant de 2020, soit une hausse de 20,7 %. Elles ont représenté 34,0 % des ventes consolidées des neuf premiers mois de 2021, alors que celles des neuf premiers mois de 2020 avaient représenté 36,3 % des ventes consolidées de la période. Au troisième trimestre, le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 63,9 millions $, en hausse de 14,9 millions $ ou 30,3 %, sur celui du trimestre correspondant de 2020, dû une hausse importante des ventes ainsi qu'au maintien du contrôle rigoureux des coûts. La marge bénéficiaire brute s'est aussi améliorée comparativement à celle du troisième trimestre de 2020 . En conséquence, la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 17,1 %, comparativement à 15,8 % pour le trimestre correspondant de 2020. La dépense d'amortissement au troisième trimestre de 2021 s'est élevée à 9,3 millions $, en hausse de 0,5 million $, sur celle de la période correspondante de 2020. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 15,1 millions $, en hausse de 4,3 millions $ sur celle du troisième trimestre de 2020. Les frais financiers ont été de 0,7 million $. Pour les neuf premiers mois, le BAIIA s'est chiffré à 163,1 millions $, en hausse de 55,3 millions $ ou 51,3 % sur celui des neuf premiers mois de 2020. La marge bénéficiaire brute est en légère hausse par rapport à celle de la période correspondante de 2020. Quant à la marge BAIIA, elle s'est établie à 15,6 %, comparativement à 13,3 % pour les neuf premiers mois de 2020, résultant de l'augmentation des ventes et du contrôle des dépenses. La dépense d'amortissement pour les neuf premiers mois de 2021 s'est élevée à 26,3 millions $, en hausse de 1,0 million $, comparativement à la période correspondante de 2020. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 37,3 millions $, en hausse de 15,3 millions $ sur celle des neuf premiers mois de 2020. Les frais financiers ont été de 1,9 million $ pour les neuf premiers mois de 2021. Au troisième trimestre, le résultat net montre une hausse de 35,0 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé 38,7 millions $, en hausse de 35,2 % par rapport au troisième trimestre de 2020. Le résultat net par action s'est établi à 0,69 $ de base et dilué, comparativement à 0,51 $ de base et 0,50 $ dilué pour le troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 35,3 % et de 38,0 % respectivement. Le résultat global a atteint 45,4 millions $, compte tenu d'un écart positif de 6,5 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 20,9 millions $ pour le troisième trimestre de 2020, compte tenu alors d'un écart négatif de 7,9 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis. Pour les neuf premiers mois, le résultat net a augmenté de 67,0 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a été de 97,2 millions $, en hausse de 67,1 % sur celui des neuf premiers mois correspondant de 2020. Le résultat net par action s'est établi à 1,74 $ de base et 1,72 $ dilué contre 1,03 $ de base et dilué pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 68,9 % et de 67,0 % respectivement. Le résultat global a été de 93,9 millions $, compte tenu d'un écart négatif de 3,6 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 55,6 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020, compte tenu alors d'un écart négatif de 2,8 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis. 3 RICHELIEU - Communiqué de presse SITUATION FINANCIÈRE Analyse des principaux flux de trésorerie pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 août 2021 Activités opérationnelles Au troisième trimestre, les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 48,6 millions $ ou 0,86 $ par action dilué comparativement à 38,1 millions $ ou 0,67 $ par action dilué pour le troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 27,7 % reflétant principalement l'accroissement du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 14,9 millions $, reflétant la variation des débiteurs et des créditeurs de 14,3 millions $ alors que les inventaires et autres éléments ont requis des liquidités de 29,2 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 33,8 millions $, comparativement à des fonds générés de 54,0 millions $ au troisième trimestre de 2020. Pour les neuf premiers mois, les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) ont atteint 125,1 millions $ ou 2,22 $ par action dilué, comparativement à 84,9 millions $ ou 1,50 $ par action dilué pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 47,3 %. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 36,9 millions $, représentant principalement la variation des débiteurs et des stocks qui ont requis des liquidités de 58,4 millions $ alors que les créditeurs et autres éléments ont représenté un apport de fonds de 21,5 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 88,2 millions $, comparativement à 112,2 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020. Activités de financement Au troisième trimestre, les activités de financement ont nécessité une sortie de fonds de 17,3 millions $ par rapport à 9,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2020. La Société a payé des obligations locatives de 4,2 millions $ et émis des actions pour 0,7 million $, comparativement à un paiement d'obligations locatives de 3,8 millions $, à une émission d'actions de 2,9 millions $ et un remboursement de dette à long terme de 4,5 millions $ au troisième trimestre de 2020. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 3,9 millions $ comparativement à 3,8 millions $ au trimestre correspondant de 2020. La Société a également racheté des actions ordinaires pour un montant de 9,8 millions $ au troisième trimestre de 2021 alors qu'elle n'avait effectué aucun rachat d'actions au troisième trimestre de 2020. Pour les neuf premiers mois, les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 39,6 millions $ par rapport à 19,9 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020. La Société a effectué un remboursement de dette à long terme de 3,1 millions $, payé des obligations locatives de 12,1 millions $, et émis des actions pour 4,6 millions $, comparativement à un remboursement de dette à long terme de 5,0 millions $, un paiement d'obligations locatives de 11,0 millions $ et à une émission d'actions de 3,9 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 15,5 millions $ comparativement à 7,5 millions $ versés pour les neuf premiers mois correspondant de 2020, la Société ayant versé un dividende spécial de 0,0667 $ par action en plus d'un dividende de 0,07 $ par action au premier trimestre de 2021. La Société a également racheté des actions ordinaires pour un montant de 13,1 millions $ alors qu'elle n'avait effectué aucun rachat d'actions pour les neuf premiers mois de 2020. Activités d'investissement Au troisième trimestre, les activités d'investissement ont totalisé 39,6 millions $, dont 34,4 millions $ pour les deux acquisitions d'entreprises conclues au cours du troisième trimestre et 5,2 millions $ principalement pour l'achat d'équipement visant au maintien et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ainsi que d'autres investissements en infrastructures informatiques. 4 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 