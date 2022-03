Richelieu Hardware : Communiqué de presse Richelieu - Q4 2021

Communiqué de presse pour diffusion immédiate Richelieu fait croître ses ventes à 1,44 milliard $ en 2021. Hausse de 67,3 % du résultat net par action. 5 acquisitions conclues en 2021 et 3 autres complétées ultérieurement à l'exercice pour 180 millions $ de ventes annuelles additionnelles. Augmentation de 85,7 % du dividende. _________________________________________________________________________________ Au quatrième trimestre clos le 30 novembre 2021: Les ventes ont totalisé 398,2 millions $, en hausse de 24,8 %.

ont totalisé 398,2 millions $, en hausse de 24,8 %. Le BAIIA a augmenté de 52,7 % à 71,3 millions $.

a augmenté de 52,7 % à 71,3 millions $. Le résultat net par action dilué s'est élevé à 0,79 $, en hausse de 64,6 %. Pour l'exercice 2021 :

s'est élevé à 0,79 $, en hausse de 64,6 %. : Les ventes ont atteint 1 440,4 millions $, en hausse de 27,7 % sur celles de 2020.

ont atteint 1 440,4 millions $, en hausse de 27,7 % sur celles de 2020. Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) est passé à 234,4 millions $, en hausse de 51,8 %. La marge BAIIA s'est établie à 16,3 %, contre 13,7 % en 2020.

Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est accru de 66,3 % à 141,8 millions $, il a atteint 2,51 $ par action dilué, en hausse de 67,3 %.

s'est accru de 66,3 % à 141,8 millions $, il a atteint 2,51 $ en hausse de 67,3 %. Rachat de 316 374 actions ordinaires pour 13,1 millions $.

Cinq acquisitions conclues au Canada et aux États-Unis au cours de l'exercice, pour des ventes additionnelles d'approximativement 80 millions $ sur une base annuelle. Trois acquisitions réalisées aux États-Unis ultérieures à la fin de l'exercice pour des ventes annuelles estimées à 100 millions $.

conclues au Canada et aux États-Unis au cours de l'exercice, pour des ventes additionnelles d'approximativement 80 millions $ sur une base annuelle. réalisées aux États-Unis ultérieures à la fin de l'exercice pour des ventes annuelles estimées à 100 millions $. Situation financière saine et solide , l'encaisse était de 58,7 millions $, la dette totale de 6,4 millions $, le fonds de roulement de 456,4 millions $ (ratio de 3,3 : 1) et le rendement moyen des capitaux propres de 23,3 % au 30 novembre 2021. Augmentation de 85,7 % du dividende, qui passe à 0,13 $ par action pour le premier trimestre de 2022. _________________________________________________________________________________ Montréal, le 20 janvier 2022 - « L'exercice 2021 s'inscrit dans l'historique financier de Richelieu (RCH/TSX) comme étant le plus performant en termes de résultats et de situation financière, et l'un des plus dynamiques en matière d'expansion stratégique. La croissance de 2021 témoigne qu'avec ses forces et ses atouts, la Société a su prendre avantage de la hausse de la demande dans le marché de la rénovation et d'opportunités d'acquisitions d'entreprises. Nos ventes dans le marché des fabricants ont atteint 1,2 milliard $, en hausse de 30,9 %, dont une hausse de 32,5 % au Canada et de 37,3 % (en $ US) aux États-Unis. Dans le marché des détaillants, les ventes sont passées à 236,8 millions $, en hausse de 13,7 %, dont 17,6 % au Canada et 11 % (en $ US) aux États-Unis. Au quatrième trimestre, tous les marchés ont apporté une solide contribution avec une hausse de 27,8 % des ventes dans le marché des fabricants et de 10,4 % dans celui des détaillants. Nous sommes satisfaits des hausses du BAIIA et du résultat net qui reflètent l'augmentation des ventes et nos efforts continus d'efficacité et de contrôle des coûts. Je souligne l'augmentation de 85,7 % du dividende trimestriel, qui passe à 0,13 $ », a commenté M. Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

Aux cinq acquisitions conclues au Canada et aux États-Unis pendant l'exercice, se sont ajoutées trois acquisitions complétées aux États-Unis après le 30 novembre 2021. Ces huit acquisitions nous permettent de renforcer notre présence dans des marchés où nous sommes déjà présents, d'entrer dans de nouveaux territoires stratégiques, d'intégrer de nouvelles équipes avec une solide connaissance de leurs marchés, et d'ajouter des ventes de plus de 180 millions $ sur une base annuelle. Les trois plus récentes acquisitions sont des distributeurs de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires desservant des clientèles de fabricants aux États-Unis, soit Compi Distributors opérant quatre centres de distribution dans le Missouri et l'Illinois - HGH Hardware Supply opérant également quatre centres de distribution en Alabama, au Tennessee et en Géorgie - ainsi que National Builders Hardware, qui opère un centre de distribution à Portland, Oregon. De plus, nous avons ouvert deux centres additionnels aux États-Unis, soit à Rochester, New-York et Reading, Pennsylvanie, et procédé à l'expansion de plusieurs de nos centres américains, notamment ceux de Detroit, Boston, Dallas et Orlando. Compte tenu de ces développements et des acquisitions récentes, le réseau nord- américain de Richelieu compte maintenant 106 centres de distribution stratégiquement situés, dont 57 aux États- Unis », a ajouté M. Richard Lord.

RICHELIEU - Communiqué de presse ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021, COMPARATIVEMENT À CEUX DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2020 Ventes consolidées Richelieu a réalisé des ventes consolidées de 1 440,4 millions $, en hausse de 312,6 millions $ ou 27,7 % sur celles de l'exercice 2020, dont 22,8 % provenant de la croissance interne et 4,9 % des acquisitions. En devise comparable à celle de l'exercice 2020, la hausse des ventes consolidées aurait été de 30,9 % pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 1 203,6 millions $, comparativement à 919,5 millions $ pour l'exercice 2020, soit une hausse de 284,1 millions $ ou 30,9 %, dont 26,9 % de croissance interne et 4,0 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 13,7 % ou de 28,5 millions $ pour totaliser 236,8 millions $, dont 4,9 % provenant de la croissance interne et 8,8 % des acquisitions. Au Canada, Richelieu a réalisé des ventes de 944,8 millions $, contre 730,0 millions $ pour l'exercice 2020, soit une hausse de 214,8 millions $ ou 29,4 %, dont 24,5 % de croissance interne et 4,9 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des fabricants sont passées 767,5 millions $, en hausse de 188,4 millions $ ou 32,5 %, dont 29,3 % de croissance interne et 3,2 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont atteint 177,3 millions $, contre 150,8 millions $, en hausse de 26,5 millions $ ou 17,6 % sur celles de l'exercice 2020, dont 6,4 % de croissance interne et 11,2 % des acquisitions. Ces hausses résultent de la demande accrue dans le marché de la rénovation au Canada ainsi que de l'augmentation des prix de vente. Aux États-Unis, la Société a enregistré des ventes de 395,6 millions $ US, comparativement 296,3 millions $ US pour l'exercice 2020, soit une hausse de 99,3 millions $ US ou 33,5 %, dont 28,1 % provenant de la croissance interne et 5,4 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants , les ventes ont atteint 348,1 millions $ US, comparativement à 253,5 millions $ US, en hausse de 94,6 millions $ US ou 37,3 % sur celles de l'exercice 2020, dont 31,5 % de croissance interne et 5,8 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes sont en hausse de 11,0 % par rapport à l'exercice 2020, dont 8,2 % provenant de la croissance interne et 2,8 % des acquisitions. Comme au Canada, la demande dans le marché de la rénovation ainsi que l'augmentation des prix de vente expliquent ces augmentations. Compte tenu de l'effet de change, les ventes réalisées aux États- Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 495,6 millions $, comparativement à 397,9 millions $ pour l'exercice 2020, soit une hausse de 24,6 %. Elles ont représenté 34,4 % des ventes consolidées de l'exercice 2021, alors que celles de l'exercice 2020 avaient représenté 35,3 % des ventes consolidées. BAIIA consolidé et marge bénéficiaire BAIIA Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est chiffré à 234,4 millions $, en hausse de 79,9 millions $ ou 51,8 % sur celui de 2020. Quant à la marge bénéficiaire BAIIA, elle s'est établie à 16,3 %, comparativement à 13,7 % pour l'exercice de 2020, résultant de l'amélioration de la marge brute, de la hausse des ventes et du contrôle des dépenses. La dépense d'amortissement s'est élevée à 37,0 millions $ comparativement à 34,0 millions $ pour l'exercice de 2020, en hausse de 3,0 millions $ résultant de l'augmentation de l'amortissement des intangibles ainsi que des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs principalement aux acquisitions d'entreprises ainsi qu'aux renouvellements et agrandissements effectués au cours de l'exercice. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 52,4 millions $, en hausse de 20,3 millions $ sur celle de l'exercice 2020. 2

RICHELIEU - Communiqué de presse Résultat net consolidé attribuable aux actionnaires Le résultat net montre une hausse de 66,3 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 141,8 millions $, en hausse de 66,3 % par rapport à celui de l'exercice 2020. Le résultat net par action a atteint 2,54 $ de base et 2,51 $ dilué contre 1,51 $ de base et 1,50 $ dilué pour l'exercice 2020, en hausse de 68,2 % et de 67,3 % respectivement. Le résultat global a été de 141,1 millions $, compte tenu d'un écart négatif de 1,2 million $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement 81,9 millions $ pour 2020, compte tenu alors d'un écart négatif de 3,7 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis. QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021 Au quatrième trimestre, les ventes consolidées ont atteint 398,2 millions $, comparativement 319,0 millions $ pour le trimestre correspondant de 2020, soit une hausse de 79,2 millions $ ou 24,8 %, dont 17,1 % provenant de la croissance interne et 7,7 % des acquisitions. En devise comparable à celle du quatrième trimestre de 2020, la hausse des ventes consolidées aurait été de 26,9 % pour le trimestre clos le 30 novembre 2021. Richelieu a réalisé des ventes de 338,7 millions $ dans le marché des fabricants, comparativement à 265,1 millions $ au quatrième trimestre de 2020, soit une hausse de 73,6 millions $ ou 27,8 %, dont 21,2 % provenant de la croissance interne et 6,6 % des acquisitions. Ces hausses viennent de la demande accrue dans le marché de la rénovation ainsi que de l'augmentation des prix de vente. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes se sont chiffrées à 59,5 millions $, en hausse de 5,6 millions $ ou 10,4 % sur celles du quatrième trimestre de 2020, dont 13,1 % provenant des acquisitions et 2,7 % de décroissance interne ramenant ainsi le volume d'affaires à un niveau pré-pandémique. Rappelons qu'au deuxième semestre de 2020, la Société avait bénéficié de retombées favorables de la forte demande dans le marché de la rénovation dans le contexte de la pandémie. Au Canada, Richelieu a enregistré des ventes de 260,1 millions $, en hausse de 45,1 millions $, ou 21,0 %, sur celles du quatrième trimestre de 2020. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 215,0 millions $, en hausse de 23,6 %, dont 18,9 % provenant de la croissance interne et 4,7 % des acquisitions. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont atteint 45,1 millions $, en hausse de 4,1 millions $ ou 10,0 %. Aux États-Unis, les ventes ont totalisé 109,9 millions $ US, comparativement à 78,9 millions $ US pour le quatrième trimestre de 2020, soit une hausse de 31,0 millions $ US ou 39,3 %, dont 30,5 % provenant de la croissance interne et 8,8 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 98,4 millions $ US en hausse de 29,3 millions $ US ou 42,4 % sur celles du quatrième trimestre de 2020. Quant aux ventes aux détaillants et grandes surfaces de rénovation, elles sont en hausse de 1,7 millions $ US, ou de 17,3 %, par rapport au trimestre correspondant de 2020. Compte tenu de l'effet de change, les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens se sont établies à 138,1 millions $, en hausse de 32,8 %. Elles ont représenté 34,7 % des ventes consolidées du quatrième trimestre de 2021 comparativement à 32,6 % au trimestre correspondant de 2020. Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est établi à 71,3 millions $ comparativement à 46,7 millions $ au quatrième trimestre de 2020, une hausse de 52,7 %. La marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 17,9 % comparativement à 14,6 % pour le quatrième trimestre de 2020, résultant de l'amélioration de la marge brute, de la hausse des ventes et du contrôle des dépenses. 3