Quincaillerie Richelieu Ltée est un importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Les produits de la société s'adressent à une vaste clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bain, de rangements et de penderies, de meubles de maison et de bureau, d'ébénistes résidentiels et commerciaux, de détaillants de portes et fenêtres et de quincaillerie, y compris les grandes surfaces de rénovation. Elle offre à ses clients une gamme de produits haut de gamme provenant de fabricants du monde entier. Sa sélection de produits comprend plus de 130 000 articles différents destinés à une base de plus de 110 000 clients desservis par 115 centres en Amérique du Nord - 50 centres de distribution au Canada, 62 aux États-Unis et trois usines de fabrication au Canada, notamment Les Industries Cedan Inc, Menuiserie des Pins Ltée et USIMM/UNIGRAV, qui fabriquent une variété de feuilles de placage et de bandes de chant, une vaste gamme de moulures décoratives et de composants pour l'industrie des portes et des fenêtres.

Secteur Fournitures de construction et installation