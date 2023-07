Quincaillerie Richelieu Ltée est une entreprise canadienne. La société est un distributeur, importateur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. La société fournit ses produits aux fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bain, de rangement et de placards, de mobilier de maison et de bureau, aux ébénistes résidentiels et commerciaux et aux détaillants en quincaillerie, y compris les grandes surfaces de rénovation. Ses catégories de produits comprennent la quincaillerie décorative, les vis et les fixations, les équipements pour meubles, les charnières, les glissières et les systèmes d'ouverture, les accessoires de cuisine et de salle de bain, les placards et les rangements, les solutions et les accessoires d'éclairage, les éviers, les lavabos et les robinets, les accessoires de bureau, les solutions de systèmes coulissants, la quincaillerie pour le verre, la quincaillerie d'exposition commerciale, les surfaces, les panneaux et les bandes de chant, les portes d'armoire et les tiroirs sur mesure, les moulures, les corbeaux et les composants, les colles, les silicones et les calfeutrages, les outils et les fournitures d'atelier, les produits abrasifs et de finition et la quincaillerie de construction.

Secteur Fournitures de construction et installation