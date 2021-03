Tokyo redevenue anxieuse face aux taux d'emprunt américains

Données financières JPY USD EUR CA 2021 1 671 Mrd 15 607 M 12 947 M Résultat net 2021 -31 335 M -293 M -243 M Tréso. nette 2021 18 527 M 173 M 144 M PER 2021 -21,7x Rendement 2021 1,79% Capitalisation 701 Mrd 6 555 M 5 428 M VE / CA 2021 0,41x VE / CA 2022 0,37x Nbr Employés 90 141 Flottant 94,0% Graphique RICOH COMPANY, LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RICOH COMPANY, LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 1 048,57 JPY Dernier Cours de Cloture 967,00 JPY Ecart / Objectif Haut 44,8% Ecart / Objectif Moyen 8,44% Ecart / Objectif Bas -29,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Yoshinori Yamashita President, CEO & Representative Director Hidetaka Matsuishi CFO, Director & GM-Business Planning Division Nobuo Inaba Chairman Seiji Sakata Director & Chief Technology Officer Hisao Murayama Managing Executive Officer & GM-Quality Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RICOH COMPANY, LTD. 42.84% 6 555 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 15.34% 23 179 CANON INC. 17.64% 22 655 BROTHER INDUSTRIES, LTD. 1.36% 5 188 KONICA MINOLTA, INC. 43.65% 2 515 TOSHIBA TEC CORPORATION 8.99% 2 108