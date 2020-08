Zurich (awp) - Rieter Holding émet un emprunt sous direction de Commerzbank. Les conditions:

montant: 75 mio CHF taux: 1,550% prix émissioun: 100,039% durée: 4 ans, jus. 17.09.2024 libération: 17.09.2020 yield to Mat.: 1,540% Swapspread: 210 pb no valeur: 50'607'130 (4) rating: BB/BB+(CS/ZKB) cotation SIX: dès le 15.09.2020

ys/tt