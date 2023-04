Rieter: Peter Spuhler et Martin Haefner achètent chacun 7% des actions

Zurich (awp) - L'entrepreneur belge Luc Tack a fortement réduit sa participation dans le groupe Rieter. Il y a quelques jours, il a cédé un paquet d'actions de 14% et ne détient désormais plus qu'une part de 1,16% dans l'entreprise de Winterthour. Les acheteurs sont Peter Spuhler et Martin Haefner.

Tessenderlo souhaite se concentrer de manière accrue sur son coeur de métier, a précisé le groupe de M. Tack mercredi soir. L'entrepreneur belge avait pris une participation dans Rieter il y a deux ans, lorsque Michael Pieper avait vendu son paquet d'actions de 11,5%. Par la suite, M. Tack avait quitté le conseil d'administration de Rieter sur un désaccord, mais il avait tout de même augmenté sa participation à plus de 15%.

Cette participation appartient désormais au passé: M. Tack, via sa société Tessenderlo, a vendu 7% de Rieter à chacun des deux investisseurs suisses Peter Spuhler et Martin Haefner. Avec cette transaction, M. Spuhler voit sa participation dans le fabricant de Winterthour monter à 33,1%. Celle de M. Haefner, via sa société Big Point, n'était jusqu'ici pas connue.

M. Haefner est surtout connu comme propriétaire de l'importateur automobile Amag et comme plus gros actionnaires de l'aciériste Swiss Steel. M. Spuhler, patron de Stadler Rail, détient aussi une participation dans Swiss Steel.

Dans un communiqué diffusé mercredi à la mi-journée, PCS Holding, la société d'investissement détenue à 100% par M. Spuhler avait confirmé l'achat d'un paquet correspondant à près de 7% du capital-actions de l'industriel winterthourois, portant sa participation à 33,1%, juste en dessous du seuil d'un tiers du capital-actions qui l'obligerait à soumettre une offre publique d'achat (OPA) en bonne et due forme.

Avec cette transaction, PCS Holding affirme sa "position d'actionnaire de référence orienté sur le long terme, ainsi que sa confiance totale dans le potentiel de Rieter" et dans sa nouvelle direction sous la houlette de l'ancien patron de Schindler, Thomas Oetterli.

Selon l'annonce publiée plus tôt par le régulateur boursier SIX Exchange Regulation, le prix payé de 122 francs suisses par titre présente une prime avoisinant les 30% par rapport au cours de clôture de la veille (94 francs suisses).

A la Bourse, l'action Rieter a fini mercredi en hausse de 6,2% à 99,80 francs suisses.

