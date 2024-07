Rieter Holding AG est une société holding basée en Suisse et un fournisseur de l'industrie textile. La société comprend deux secteurs d'activité : Spun Yarn Systems et Premium Textile Components. Le secteur d'activité Spun Yarn Systems développe et fabrique des machines et des systèmes pour la transformation de fibres naturelles et synthétiques et de leurs mélanges en fils. Le secteur d'activité Premium Textile Components fournit des composants technologiques et des offres de services aux filatures ainsi qu'aux fabricants de machines. La société fournit des procédés de préparation à la filature et également les quatre procédés de filature finale qui sont établis sur le marché. Elle opère par le biais de ses filiales, ainsi que de sociétés affiliées dans un certain nombre de pays. Depuis le 13 mai 2011, l'ancienne division Rieter Automotive Systems est cotée séparément sous le nom d'Autoneum à la SIX Swiss Exchange.

