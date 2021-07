Rieter réalise des chiffres semestriels bien supérieurs aux attentes

Zurich (awp) - Le fabricant de machines textile Rieter a réalisé un chiffre d'affaires en forte progression au premier semestre et dans l'ensemble de bons résultats. La direction assure une poursuite de la normalisation, mais avertit de certains risques, selon un communiqué paru jeudi.

Avec un chiffre d'affaires de 400,5 millions de francs suisses, soit un bond de 57,1%, l'entreprise basée à Winterthour confirme ainsi la forte reprise annoncée début juillet, grâce à une demande très soutenue, particulièrement dans sa division machines et systèmes.

Le communiqué montre que le groupe zurichois a renoué avec la rentabilité en inscrivant un résultat d'exploitation (Ebit) de 9 millions de francs suisses, contre une perte opérationnelle de 55 millions un an auparavant, et un bénéfice net de 5,3 millions, contre une perte nette de 54,4 millions fin juin 2020.

Rieter a largement battu les attentes des analystes à tous les niveaux, ces derniers ayant prévu 361,8 millions pour le chiffre d'affaires, -9,4 millions pour l'Ebit et -11,7 millions pour le bénéfice net.

De leur côté, les entrées de commandes ont bondi de 289% à 975,3 millions de francs suisses. Toutes les régions à l'exception de l'Europe et de l'Afrique ont contribué à cette embellie, avec une hausse des ventes de 197% en Inde, de 99% dans les Amériques et 81% en Chine. C'est en Turquie que la plus grosse commande a été décrochée.

Lors d'une conférence téléphonique, Norbert Klapper, le directeur général de Rieter, a fait savoir qu'il pense pouvoir convertir le carnet de commandes, de 1,1 milliard de francs suisses à fin juin, en "ventes réelles". Il y a douze mois, elles ne dépassaient guère 490 millions de francs suisses.

Seuil de rentabilité à 800 millions de francs suisses

Pour l'exercice en cours, Rieter a réitéré son objectif de parvenir à un chiffre d'affaires de 900 millions de francs suisses, soit au-dessus de son seuil de rentabilité qui se situe à 800 millions, a indiqué M. Klapper.

Mais parallèlement la direction a évoqué de possibles risques de goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement et des capacités de transport. Elle compte par ailleurs répercuter la hausse du prix des matières premières sur les salaires de ses collaborateurs et sur ses clients.

Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) saluent ces résultats qu'ils qualifient de "positifs" et constatent que pour la première fois depuis le second semestre 2019, ils ressortent avec des chiffres noirs, d'où un nouveau potentiel de développement pour l'entreprise en deuxième partie de l'exercice.

De leur côté les analystes d'UBS estiment que grâce à ces bons résultats, au-dessus du consensus, le titre devrait témoigner d'une embellie en Bourse.

Les analystes de Mirabaud ne partagent pas cet avis, anticipant que l'objectif du groupe de parvenir un chiffre d'affaires de plus de 900 millions pour l'ensemble de l'exercice comporte de nombreuses incertitudes.

Vers 11h47, la nominative Rieter perdait quelque peu du terrain (-0,5%) à 194 francs suisses, dans un SPI qui lui lâchait 0,2%.

