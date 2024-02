Rigel Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie. La société est engagée dans la découverte, le développement et la fourniture de thérapies qui améliorent la vie des patients atteints de troubles hématologiques et de cancer. Le produit phare de la société, TAVALISSE (fostamatinib disodique hexahydraté) en comprimés, l'inhibiteur de la tyrosine kinase de la rate (SYK), est destiné au traitement des patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire chronique (ITP). Son produit comprend également les capsules REZLIDHIA (olutasidenib), qui sont destinées au traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) récurrente ou réfractaire (R/R) présentant une mutation sensible de l'isocitrate déshydrogénase-1 (IDH1). Ses autres programmes cliniques comprennent son programme d'inhibiteurs de la kinase associée au récepteur de l'interleukine (IRAK) et un programme d'inhibiteurs de la sérine/thréonine-protéine kinase interagissant avec les récepteurs (RIPK1) en cours de développement clinique. En outre, elle a des produits candidats en développement clinique avec ses partenaires BerGenBio ASA (BerGenBio) et Daiichi Sankyo (Daiichi).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale