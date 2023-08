Rigetti Holdings, Inc, anciennement Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd, est une société de systèmes intégrés. Elle sert des entreprises mondiales, des gouvernements et des clients de recherche par le biais de sa plateforme Rigetti Quantum Cloud Services. Son infrastructure quantique-classique exclusive permet une intégration à très faible latence avec les nuages publics et privés pour une informatique quantique pratique. Elle a développé un processeur quantique multi-puces pour des systèmes d'informatique quantique évolutifs. Elle conçoit et fabrique ses puces en interne à Fab-1, qui est une installation de fabrication de dispositifs quantiques intégrés. Ses systèmes d'exploitation quantiques sont QUIL et Quil-T. Ses outils logiciels comprennent PyQuil, Quilc et QVM. La société prend en charge l'intégration avec une variété de ressources classiques par le biais d'une interface de programmation d'applications (API) en réseau. Les API permettent d'accéder aux fonctions essentielles des systèmes d'exploitation quantiques, telles que l'authentification des utilisateurs, l'autorisation des services du système, la soumission des circuits, l'ordonnancement des circuits et la concurrence.