Rigetti Computing, Inc. a annoncé le lancement de sa Novera ? QPU, une unité de traitement quantique (QPU) de 9 qubits basée sur l'architecture de classe Ankaa de quatrième génération de la société, avec des coupleurs accordables et un réseau carré pour une connectivité plus dense et des opérations rapides à 2 qubits. La QPU Novera est fabriquée dans la Fab-1 de Rigetti, la première installation dédiée et intégrée de fabrication de dispositifs quantiques de l'industrie.

La QPU de Novera comprend tout le matériel situé sous la plaque de la chambre de mélange (MXC) d'un réfrigérateur à dilution. En plus d'une puce à 9 qubits avec un réseau 3x3 de transmons accordables, la Novera QPU comprend également une puce à 5 qubits sans coupleurs accordables ni couplage qubit-qubit, qui peut être utilisée pour développer et caractériser des opérations à un seul qubit sur un circuit plus simple. Outre les puces à 9 qubits et à 5 qubits, les composants de la QPU de Novera comprennent Un puck qui contient à la fois les puces à 9 qubits et à 5 qubits, des interposeurs et un circuit imprimé pour acheminer les signaux vers les connecteurs SMPM à la périphérie du puck.

Une tour qui est suspendue au MXC et qui relie les câbles coaxiaux entre le puck et le panneau de connexion SMA. La tour fournit l'énergie de refroidissement du MXC aux puces. Des boucliers qui entourent la tour pour isoler le puck des rayonnements infrarouges et des champs magnétiques parasites.

Des supports de charge utile et une chaîne de signaux installés autour de la tour avec des dispositifs de conditionnement de signaux montés, notamment des isolateurs à ferrite, des diplexeurs, des filtres et, en option, des amplificateurs à limitation quantique. La recherche fondamentale visant à mieux comprendre le fonctionnement des qubits, à optimiser les systèmes de contrôle, à tester la conception et la caractérisation des portes, à trouver des moyens d'atténuer la décohérence et à développer des algorithmes quantiques plus efficaces fait partie des principaux domaines d'intérêt pour la construction d'ordinateurs quantiques de meilleure qualité. La QPU de Novera met en œuvre l'informatique quantique universelle basée sur les portes et peut être utilisée par les experts en logiciels et algorithmes quantiques pour prototyper et tester : les algorithmes quantiques hybrides, la caractérisation, l'étalonnage et l'atténuation des erreurs, ainsi que les expériences de correction d'erreurs quantiques (QEC).

En outre, les organisations qui cherchent à développer des composants de leur pile de calcul quantique peuvent tirer parti de la Novera QPU pour accélérer des domaines tels que : l'électronique et le logiciel de contrôle, les décodeurs QEC, les algorithmes d'optimisation du contrôle, les architectures de portes natives, la mesure et l'étalonnage, ainsi que le logiciel d'accompagnement. La Novera QPU est conçue pour être intégrée aux réfrigérateurs de dilution et aux systèmes de contrôle disponibles dans le commerce. La Novera QPU peut être commandée sur le site web de l'entreprise à partir de 900 000 dollars et est livrée dans un délai de 4 à 6 semaines après confirmation de la commande et finalisation de l'expédition et de la logistique.