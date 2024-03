Rigetti Computing, Inc. est une société de systèmes intégrés. La société a exploité des ordinateurs quantiques et sert des entreprises, des gouvernements et des chercheurs du monde entier par l'intermédiaire de sa plateforme Rigetti Quantum Cloud Services. L'infrastructure quantique-classique propriétaire de l'entreprise permet une intégration très performante avec les nuages publics et privés pour l'informatique quantique pratique. Elle a mis au point un processeur quantique multi-puces pour des systèmes d'informatique quantique évolutifs. Grâce à la plateforme QCaaS (Quantum Computing as a Service) de l'entreprise, ses machines peuvent être intégrées dans n'importe quel nuage public, privé ou hybride. L'entreprise propose des types de produits de plateforme, de recherche et d'utilisation d'outils logiciels dans les domaines d'application de l'analyse comparative, de la simulation chimique, de l'éducation/divertissement, de l'apprentissage automatique et de l'optimisation. L'entreprise conçoit et fabrique ses puces en interne à Fab-1, une usine de fabrication de dispositifs quantiques intégrés.