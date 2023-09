Right on Brands, Inc. vend des produits de santé et de bien-être. L'entreprise exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, Endo Brands, Inc. (Endo Brands), Endo Wellness Centers et Humble Water Company. La société crée et commercialise une gamme de produits de consommation à base de cannabidiol (CBD). Elle crée des marques avec des ingrédients fonctionnels et se concentre sur le chanvre industriel, les cannabinoïdes dérivés du chanvre et l'eau hautement alcaline. Ses marques Endo comprennent ENDO Drops, ENDO Ease, ENDO Tokes et ENDO Gummies. ENDO Drops est une supplémentation quotidienne en CBD, CBN ou Delta-8. ENDO Ease est l'huile de chanvre Endo Select utilisée comme lotion chauffante, lotion rafraîchissante ou pommade. Les produits ENDO Tokes sont une gamme de produits destinés aux personnes qui préfèrent fumer leur CBD ou leur Delta-8. L'entreprise vend trois types de gommes, à savoir du CBD, du CBD et de la mélatonine, ainsi que du Delta-8. L'entreprise fait appel à divers fabricants et co-emballeurs pour créer ses produits de marque Endo.

Secteur Détaillants autres spécialités