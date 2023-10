Right Season Investments Corp. est une société de capital-risque, d'investissement et de conseil basée au Canada. La société fournit du capital d'investissement, et des services de conseil aux entreprises publiques et privées. Elle offre aux investisseurs une entrée précoce dans les entreprises en démarrage et une exposition à des entreprises sous-évaluées, mieux établies et dotées de solides fondamentaux. La société investit dans des entreprises dans un large éventail d'industries. Elle se concentre sur l'exploration des conseils financiers, des marchés de capitaux et des opportunités d'investissement avec ses partenaires afin de construire une stratégie commerciale durable et à long terme pour la société. La Société se concentre sur l'investissement de capital de croissance dans des entreprises privées et publiques dans un éventail de secteurs, notamment les fintech, l'éducation, les ressources naturelles, les soins de santé et les services de détail aux consommateurs. La Société a également l'intention d'investir dans des sociétés minières et liées à la chaîne de blocs en phase de démarrage.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds