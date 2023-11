(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres s'apprête à ouvrir en demi-teinte ce lundi, dans un contexte de baisse de l'Asie, avec un manque de catalyseurs en début de semaine.

Toutefois, le mois a été satisfaisant pour l'indice de référence des valeurs vedettes. Il a enregistré un gain de 2,3 % jusqu'à présent en novembre.

"Les marchés européens semblent être en route pour leur meilleur mois depuis janvier après les gains des dernières semaines, sur l'anticipation croissante que les banques centrales ne sont pas seulement finies sur le front de la hausse des taux, mais que nous pourrions commencer à réduire les taux dès le début de 2024", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Le passage d'un sentiment baissier à un sentiment haussier s'est également reflété dans les performances des marchés américains, le S&P500 étant en passe d'enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis juillet 2022, tandis que les rendements américains à 10 ans sont en passe de connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis mars."

M. Hewson a ajouté : "Alors que les banquiers centraux seront réticents à l'idée d'une réduction des taux dans les 6 à 12 prochains mois, étant donné que cela va à l'encontre de l'idée d'une hausse des taux pendant plus longtemps qu'ils sont si désireux de promouvoir, le message hawkish s'assouplit légèrement dans un contexte de détérioration des perspectives économiques, en particulier en Europe. Ce message devrait être à nouveau diffusé cette semaine lorsque nous aurons une série de banquiers centraux prêts à donner un coup de mâchoire au dernier discours sur les futures déclarations politiques".

Le calendrier économique de la semaine démarre lentement lundi, mais au fur et à mesure que la semaine avance, l'accent sera mis sur les chiffres de l'inflation. Les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis et les données sur l'inflation dans la zone euro seront publiées jeudi. Le produit intérieur brut américain sera publié mercredi.

Au Royaume-Uni, l'assureur Aviva et l'investisseur technologique Molten Ventures ont conclu des accords d'acquisition, ce dernier achetant une société cotée à Londres. Molten a déclaré qu'il allait également recevoir le soutien du gestionnaire d'actifs BlackRock. De son côté, Rightmove a déclaré que les transactions avaient été meilleures que prévu.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,2% à 7 472,27

----------

Hang Seng : en baisse de 0,2 % à 17 525,73

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,5 % à 33 447,67

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,8% à 6 987,60

----------

DJIA : clôture en hausse de 117,12 points, 0,3%, à 35 390,15

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 4 559,34

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,1% à 14 250,85

----------

EUR : en hausse à 1,0954 USD (1,0935 USD)

GBP : en hausse à 1,2620 USD (1,2605 USD)

USD : plus bas à JPY148.92 (JPY149.59)

OR : en hausse à 2 009,64 USD l'once (1 999,98 USD)

(Brent) : en baisse à 80,01 USD le baril (81,47 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

15:00 GMT Ventes de logements neufs aux Etats-Unis

----------

Le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, a défendu sa volonté d'établir des liens étroits avec la Chine lorsqu'il était premier ministre, tout en insistant sur la nécessité de "s'engager" avec Pékin aujourd'hui. L'ancien Premier ministre, qui a été nommé ministre des Affaires étrangères ce mois-ci dans le cadre d'un retour fracassant sur le devant de la scène politique, a déclaré que la puissance asiatique était devenue "beaucoup plus agressive, beaucoup plus affirmée" depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2016.

En tant que premier ministre, M. Cameron a présidé à ce que l'on appelle "l'âge d'or" des relations entre la Grande-Bretagne et la Chine, en accueillant une visite d'État du président chinois Xi Jinping et en accueillant des investissements de Pékin au Royaume-Uni. Depuis, les relations entre l'Occident et la Chine se sont considérablement détériorées.

Dans son premier discours de politique étrangère en tant que premier ministre, Rishi Sunak a déclaré que l'âge d'or était révolu et a qualifié de "naïve" la poursuite de liens économiques plus étroits au cours de la décennie précédente.

----------

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré que la déclaration d'automne sur les réductions d'impôts était le "début d'un voyage", semblant ainsi indiquer qu'il espérait de nouvelles réductions d'impôts l'année prochaine. Dans des commentaires qui raviront les députés conservateurs, le Premier ministre a profité d'une interview accordée au Mail on Sunday pour affirmer que son gouvernement "fera plus quand nous le pourrons" en matière de réductions d'impôts. Le chancelier Jeremy Hunt a annoncé une réduction de l'assurance nationale de 10 milliards de livres sterling ainsi que des économies pour les entreprises dans sa déclaration d'automne cette semaine. Bien qu'ils soient bien accueillis par les entreprises, les économistes ont averti que ses plans fiscaux se traduiront par des économies douloureuses et "invraisemblables" pour des ministères et des services publics déjà à bout de souffle, après les prochaines élections générales.

----------

Un programme de financement de plusieurs milliards de livres sterling destiné aux secteurs clés de l'industrie manufacturière stimulera la croissance et l'investissement au Royaume-Uni, ont déclaré des ministres. La ministre de l'économie, Kemi Badenoch, a déclaré que le Royaume-Uni ne se laisserait pas entraîner dans une "bataille de subventions qui fausserait la donne", alors que le gouvernement présentait son plan visant à stimuler des secteurs clés et à favoriser une chaîne d'approvisionnement en batteries "compétitive au niveau mondial" au cours de la prochaine décennie. Les constructeurs automobiles, les entreprises aérospatiales et les sociétés d'énergie propre devraient bénéficier d'un fonds gouvernemental de 4,5 milliards de livres sterling destiné aux secteurs manufacturiers "stratégiques", dans le cadre du plan gouvernemental pour l'industrie manufacturière de pointe. Ce plan a été publié en même temps qu'une stratégie de 50 millions de livres sterling sur les batteries, qui permettra au Royaume-Uni de devenir un leader mondial dans la conception et la production de cette technologie clé.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Numis relève Rightmove à "acheter" - objectif de prix 675 pence

----------

Barclays réduit l'objectif de cours de FDM Group à 510 (700) pence - "surpondérer".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

L'assureur Aviva a déclaré avoir conclu un accord de 100 millions de livres sterling pour soutenir sa croissance sur le "marché canadien attractif". Aviva va acquérir Optiom auprès de Novacap et d'autres actionnaires minoritaires. "Optiom, qui opère en tant qu'agent général, est l'un des principaux fournisseurs d'assurance de remplacement de véhicules au Canada et offre des options de paiement flexibles à ses clients", a déclaré Aviva. "L'acquisition permet à Aviva d'élargir ses activités à faible intensité de capital, qui représentent plus de la moitié de son portefeuille, et d'accroître la présence d'Aviva Canada dans un segment rentable du marché canadien de l'assurance. En tant que fournisseur de capacité de souscription pour Optiom, la transaction permet à Aviva Canada d'accroître son accès à une ligne d'affaires attrayante, tout en garantissant un flux stable et croissant de revenus de distribution". Aviva Canada prévoit de conclure l'opération au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

----------

Le portail immobilier Rightmove a déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires avait "continué à dépasser légèrement les attentes du consensus" depuis la publication de ses résultats du premier semestre en juillet. Et ce, malgré "l'incertitude du marché du logement". Le revenu moyen par annonceur a été supérieur aux prévisions. Son ARPA devrait croître entre 112 et 116 livres sterling en 2023, ce qui est supérieur à sa prévision précédente de 103 à 105 livres sterling. En 2022, son ARPA s'élevait à 1 314 GBP. Ses perspectives de croissance globale du chiffre d'affaires se situent dans une fourchette de 8 à 10 %. Elle prévoit une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7 à 8 %. En 2022, elle a réalisé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 245,4 millions de livres sterling, pour un chiffre d'affaires de 332,6 millions de livres sterling. "Notre performance souligne la force et la résilience de l'entreprise, avec des abonnements d'agents immobiliers et des listes de développement de nouvelles maisons stables. Notre part du temps passé par les consommateurs au cours du second semestre reste inchangée - à [environ] 85 % - ce qui démontre la force de notre marque, notre position auprès des consommateurs et l'effet de réseau établi de notre modèle d'entreprise", a déclaré l'entreprise. En outre, elle a fixé un objectif de chiffre d'affaires pour 2028 de plus de 600 millions de livres sterling, avec un bénéfice d'exploitation sous-jacent de plus de 420 millions de livres sterling.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Shaftesbury Capital a déclaré avoir pris un "bon départ pour la période de Noël". Le fonds d'investissement immobilier, qui investit dans le West End de Londres, a expliqué que "la fréquentation reste élevée et que les ventes aux clients sont supérieures de 12 % à celles de l'année dernière". En prévision d'un événement destiné aux investisseurs qui aura lieu lundi, le directeur général Ian Hawksworth a déclaré : "La dynamique de location est excellente pour toutes les utilisations, avec 220 transactions de location signées jusqu'à présent au cours du second semestre, à des loyers en moyenne six pour cent supérieurs à la VRE de juin 2023, et un solide pipeline de location. En dépit d'un contexte macroéconomique incertain, notre portefeuille West End de premier ordre continue de démontrer sa résilience et son attrait. Forts d'un bilan solide, nous envisageons l'avenir avec confiance, en nous concentrant sur la poursuite de la croissance et sur des rendements attrayants en tant que première FPI à usage mixte du centre de Londres". Il s'agit du premier événement destiné aux investisseurs pour la société, issue de la fusion de Capital & Counties et de Shaftesbury en mars dernier. Dans ses prévisions à moyen terme, Shaftesbury Capital prévoit une croissance annuelle des loyers de l'ordre de 5 à 7 %. Elle ajoute : "Avec des taux de capitalisation stables, cela se traduirait par des rendements immobiliers totaux moyens de 7 % à 9 % et des rendements comptables totaux de 8 % à 10 %. Ces objectifs de rendement sont destinés à indiquer la direction générale à moyen terme ; les résultats pour les périodes de rapport plus courtes dépendront fortement des niveaux d'activité et des conditions de marché en vigueur. Les composantes du portefeuille auront des profils de rendement différents. Et d'ajouter : "Nous maintiendrons des liquidités importantes tout au long du prochain cycle de refinancement et nous nous efforcerons de gérer le niveau absolu des coûts financiers afin d'assurer une conversion efficace des revenus en bénéfices et un profil de dividende progressif".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le groupe hôtelier PPHE a déclaré avoir obtenu l'autorisation de construire un nouvel hôtel à Londres. Il développera un nouveau site avec la propriété Park Plaza Victoria London, après avoir reçu le feu vert du conseil municipal de Westminster. "PPHE a de solides antécédents en matière de création de valeur pour les actionnaires en développant le groupe par le biais de nouvelles acquisitions et de nouveaux développements, ainsi que par des programmes de repositionnement visant à améliorer les actifs.

Au Park Plaza Victoria London, le groupe convertira 6 500 mètres carrés d'espace principalement souterrain en un nouvel hôtel de 179 chambres avec une entrée séparée et dédiée. L'actuel hôtel Park Plaza Victoria London, d'une capacité de 299 clés, continuera à fonctionner de manière autonome sous sa forme actuelle", a ajouté le groupe. Il n'est pas nécessaire d'acquérir le terrain, car l'hôtel utilisera une "structure existante".

----------

Molten Ventures a conclu un accord portant sur l'acquisition de Forward Partners Group. Molten a déclaré qu'il était également prêt à recevoir le soutien du gestionnaire d'actifs BlackRock. Molten, investisseur spécialisé dans la technologie, a déclaré qu'aux termes de l'acquisition, les actionnaires de Forward Partners recevront une nouvelle action Molten pour chaque neuf actions de Forward Partners qu'ils détiennent. Le cours de clôture de 279,6 pence de Molten, vendredi, valorise Forward Partners à 41,4 millions de livres sterling. Les actionnaires de Molten détiendront un peu plus de 91 % de la société élargie. Forward Partners, qui soutient des entreprises technologiques en phase de démarrage, est cotée en bourse depuis environ deux ans et demi, ayant fait ses débuts sur l'AIM en juillet 2021. Sa capitalisation boursière s'élevait alors à 134,6 millions de livres sterling, mais sa valeur a diminué depuis, s'établissant à 45,1 millions de livres sterling à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. Le montant de l'acquisition représente une décote de 7,3 % par rapport à la valeur de clôture de Forward vendredi. Molten a déclaré que l'acquisition correspondait à son "objectif et à sa politique d'investissement". En outre, Molten procédera à une levée de fonds de 50 millions de livres sterling, au prix de 270 pence par action, soit une décote de 3,4 % par rapport au cours de clôture de vendredi. Dans le cadre de cette levée de fonds, Molten recevra le soutien de fonds et de comptes gérés par BlackRock, le principal actionnaire de Forward Partners, à hauteur de 25 millions de livres sterling. La British Business Bank, propriété du gouvernement britannique, a quant à elle accepté de souscrire pour 10 millions de livres sterling d'actions de Molten.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.