(Alliance News) - Rightmove PLC a annoncé vendredi une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, ainsi qu'une augmentation de son dividende intérimaire.

Le propriétaire du portail immobilier a déclaré que pour les six premiers mois de 2024, le bénéfice avant impôt a augmenté de 1,8% à 132,7 millions de livres sterling, contre 130,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice de base par action a augmenté de 2,5 %, passant de 12,1 pence à 12,4 pence.

Rightmove a également déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 7,1 %, passant de 179,5 millions de livres sterling à 192,1 millions de livres sterling, "car les agents et les promoteurs de nouveaux logements ont renouvelé leurs contrats, amélioré leurs forfaits et investi dans des produits supplémentaires".

Rightmove a déclaré un dividende intérimaire de 3,7 pence par action pour le semestre, en hausse de 2,8% par rapport à 3,6 pence pour le premier semestre 2023.

"Nous sommes heureux de présenter des résultats semestriels solides et de progresser dans l'exécution de notre plan visant à construire une plateforme numérique encore plus précieuse pour le secteur de l'immobilier au Royaume-Uni", a déclaré Johan Svanstrom, président-directeur général. "Nos performances s'inscrivent dans un contexte de taux d'intérêt hypothécaires toujours difficiles. La période a vu une reprise des inscriptions et des transactions de logements existants, un déséquilibre continu mais plus faible de la demande et de l'offre de locations, et des perspectives provisoires pour les volumes de développement de nouveaux logements."

Rightmove s'attend à une marge d'exploitation sous-jacente de 70 % pour l'ensemble de l'année, car elle continue "d'investir dans l'innovation des produits pour nos clients et nos partenaires, et accélère nos domaines de croissance stratégique que sont l'immobilier commercial, les services de location et la génération de prospects pour les prêts hypothécaires".

Rightmove a ajouté : "La force de notre modèle d'entreprise, associée à l'innovation continue, étaye la confiance du conseil d'administration dans les perspectives de Rightmove pour 2024 et au-delà."

Le PDG Svanstrom a poursuivi : "L'élection étant maintenant terminée, le marché de l'immobilier attend avec impatience des réductions potentielles des taux d'intérêt qui stimuleront davantage l'activité.

"Forts de notre position de leader sur le marché, nous avons une dynamique passionnante d'expansion de nos produits et d'innovation pour les consommateurs et les partenaires et nous restons confiants dans les perspectives à long terme de Rightmove."

Les actions de Rightmove ont augmenté de 0,6 % à 571,20 pence vendredi matin à Londres.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

