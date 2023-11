Rightmove Plc (Rightmove) est une société basée au Royaume-Uni, qui opère en tant que portail immobilier. Les segments de la société comprennent l'agence, les nouvelles maisons et autres. Le segment Agence fournit des services de publicité immobilière pour la revente et la location sur les plateformes de Rightmove. Le segment New Homes fournit des services de publicité immobilière aux promoteurs de nouveaux logements et aux associations de logement sur les plateformes de Rightmove. Le segment Autres comprend les services de publicité pour les propriétés commerciales et à l'étranger, les services de publicité non immobilière, qui comprennent les services de publicité et de données des tiers, et les nouvelles hypothèques. La société propose ses services par l'intermédiaire d'agents immobiliers, d'agents de location, de promoteurs de logements neufs et d'agents immobiliers étrangers proposant des propriétés en dehors du Royaume-Uni mais souhaitant faire de la publicité pour les chasseurs de logements basés au Royaume-Uni.

Secteur Internet