Rights and Issues Investment Trust plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est d'investir dans des actions en mettant l'accent sur les petites entreprises. La Société investit dans des petites entreprises du Royaume-Uni qui constituent normalement au moins 80 % du portefeuille d'investissement. Ses investissements dans les petites entreprises du Royaume-Uni comprennent à la fois des titres cotés en bourse et des titres cotés sur l'Alternative Investment Market (AIM). Le portefeuille d'investissement se situe normalement dans une fourchette de 80 % à 100 % des fonds des actionnaires et, par conséquent, le ratio d'endettement se situe normalement entre -20 % et 0 %. Son portefeuille d'investissement comprend des matériaux de base, des produits industriels, des biens de consommation (biens ménagers et construction de maisons), des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, des services de télécommunications et des services publics. Les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de la société sont Jupiter Unit Trust Managers Limited (Jupiter).

