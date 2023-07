Riley Exploration Permian, Inc, anciennement Tengasco, Inc, est une société indépendante de pétrole et de gaz naturel. La société se concentre sur la croissance de ses réserves de pétrole et de gaz, par l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). La société est engagée dans l'exploration de ses actifs dans le bassin permien. Les activités de la société sont principalement axées sur la formation de San Andres, un gisement conventionnel de marge de plateau sur la plateforme du bassin central et le plateau nord-ouest.