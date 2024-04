Riley Exploration Permian, Inc. et ses filiales sont des sociétés pétrolières et gazières indépendantes. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. La société se concentre sur le forage horizontal et les complétions appliquées aux formations conventionnelles dans le bassin permien. Le bassin permien est une zone de production de pétrole et de gaz naturel située dans l'ouest du Texas et dans la région adjacente du sud-est du Nouveau-Mexique. Il couvre une zone d'environ 250 miles de large et 300 miles de long et englobe plusieurs sous-bassins, notamment le bassin du Delaware, le bassin Midland, la plate-forme du bassin central et la plate-forme du nord-ouest. La formation de San Andres est un dépôt de marge de plateau composé de carbonates dolomitisés. Ses terres sont principalement situées sur de grands blocs contigus dans le comté de Yoakum, au Texas, qui représente son champ de champions, et dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique.

Indices liés Russell 2000