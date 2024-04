Riley Gold Corp. est une société d'exploration et de développement minier basée au Canada. La société est une société d'exploration de métaux précieux engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minières situées dans l'État du Nevada, aux États-Unis d'Amérique. Les projets de la société comprennent le projet Pipeline West/Clipper et le projet Tokop Gold. Le projet Tokop Gold est situé sur la tendance prolifique de Walker Lane dans le comté d'Esmeralda (district minier de Tokop), à environ 80 km au sud de Tonopah. Le terrain du projet Tokop Gold s'étend sur environ 31 kilomètres carrés. Le projet Pipeline West/Clipper est situé dans le comté de Lander (district de Cortez), à environ 80 kilomètres au sud-ouest d'Elko. Le projet Pipeline West/Clipper comprend 24,7 km² (9,5 miles carrés) de concessions minières non brevetées.

