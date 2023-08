Rimini Street, Inc. est un fournisseur mondial de produits et de services d'assistance pour les logiciels d'entreprise. Les produits et services d'assistance logicielle par abonnement de la société proposent aux détenteurs de licences de logiciels d'entreprise un choix de solutions qui remplacent ou complètent les produits d'assistance proposés par les fournisseurs de logiciels d'entreprise. Ses produits et services visent à permettre à ses clients de maintenir leurs systèmes en état de fonctionnement et de rester en conformité avec les règles fiscales, juridiques et réglementaires, d'améliorer la productivité et d'affecter des budgets, de la main-d'œuvre et d'autres ressources limités à des investissements. Ses produits d'assistance logicielle et ses propositions de services couvrent un éventail de fournisseurs de logiciels d'entreprise, de familles de produits et de lignes de produits. Les fournisseurs ou catégories de produits pris en charge comprennent les applications SAP, les bases de données SAP, les applications Oracle, la technologie Oracle, les bases de données Oracle, les bases de données Microsoft, les bases de données IBM, les bases de données Open-Source, Salesforce et d'autres logiciels. La société propose également un service de support spécial, Rimini Street Extra Secure Support.

Secteur Services et conseils en informatique