Ring Shine Textiles Limited est une entreprise textile basée au Bangladesh. L'entreprise se consacre à la filature de fils à base d'acrylique, à la fabrication et à la commercialisation de tissus molletonnés gris et finis de différentes qualités, ainsi que de différents types et qualités de fils teints. L'entreprise propose différents types de fils teints, notamment des fils synthétiques, des fils Worsted, des fils naturels, des fils mélangés et des fils respectueux de l'environnement. Ses fils synthétiques comprennent l'acrylique, la viscose, le nylon et le fil à coudre en polyester filé. Ses fils mélangés comprennent les mélanges de coton, les mélanges de laine, les fils fantaisie et les mélanges de polyester. Les produits textiles de la société comprennent des types de tissus de base, des tissus imprimés sur toute la surface et des tissus fonctionnels pour articles de consommation courante. Les types de tissus de base comprennent le jersey simple, le molleton, l'éponge, l'interlock, le piqué, le velours, la maille et la côte. Le tissu à impression intégrale comprend l'impression dispersée et l'impression pigmentaire. Le tissu fonctionnel pour les articles actifs comprend une finition antimicrobienne, un séchage rapide absorbant l'eau et une finition déperlante.

Secteur Textiles et Cuirs