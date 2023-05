RingCentral, Inc. : Rosenblatt Securities toujours positif

Données financières USD EUR CA 2023 2 193 M - 2 001 M Résultat net 2023 -197 M - -180 M Dette nette 2023 1 145 M - 1 045 M PER 2023 -13,4x Rendement 2023 - Capitalisation 2 561 M 2 561 M 2 338 M VE / CA 2023 1,69x VE / CA 2024 1,39x Nbr Employés 3 902 Flottant 88,8% Graphique RINGCENTRAL, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RINGCENTRAL, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Dernier Cours de Clôture 26,50 $ Objectif de cours Moyen 49,46 $ Ecart / Objectif Moyen 86,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Vladimir G. Shmunis Chairman & Chief Executive Officer Mohammed Katibeh Vice President-Global Technology Planning Sonalee Parekh Chief Financial Officer Vlad Vendrow Chief Technology Officer Anil Goel Vice President-Engineering & General Manager-India Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) RINGCENTRAL, INC. -25.14% 2 561 ORACLE CORPORATION 18.41% 259 559 SAP SE 27.19% 156 775 SERVICENOW, INC. 13.68% 89 929 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 24.87% 41 736 HUBSPOT, INC. 54.85% 22 225