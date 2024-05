RingCentral, Inc. est un fournisseur de solutions de communications d'entreprise, de centres de contact, de vidéo et d'événements hybrides basées sur l'intelligence artificielle (IA). Les solutions de communication d'entreprise, de collaboration et d'engagement des clients basées sur le cloud fonctionnent sur plusieurs sites et appareils, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs personnels (PC) et les téléphones de bureau. La société propose une plateforme de communication professionnelle entièrement intégrée, qui comprend des autocommutateurs privés en nuage (PBX), un centre de contact en nuage, des réunions vidéo et des webinaires, ainsi que des événements. Son portefeuille de produits comprend RingCentral MVP, Contact Center as a Service (CCaaS), RingCentral Video, RingCentral Events et RingSense. RingCentral MVP est une plateforme de communications unifiées en tant que service (UCaaS), qui comprend la messagerie d'équipe, les réunions vidéo et un système téléphonique en nuage. RingCentral Video est une solution de réunion vidéo avec messagerie d'équipe qui permet des réunions vidéo intelligentes, des solutions de salles et des webinaires.

Secteur Logiciels